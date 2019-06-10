Решающий третий день борьбы за власть в Молдове: Применит ли силу, загнанный в угол, олигархический режим

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Как утверждают аналитики, до развязки осталось совсем немного.
В Молдове третий день неспокойно. Однако, именно понедельник, 10 июня, считают решающим днем в борьбе за власть местные политологи и аналитики.
Они провели ночь у здания МВД.
Во-первых, непонятно, чем закончится «дежурство» крепких парней в спортивных палатках у главных государственных учреждений. На этот час они оставались на своих местах, пропуская в здания только штатных сотрудников, которые работали здесь ранее. То есть, «новых» членов правительства им велено «не пущать».
Во-вторых, насколько нам известно, в рядах правящей еще недавно Демпартии царит хаос, разброд и шатание. Это чревато тем, что, находясь в положении загнанного в угол (кто-то называет это агонией) режим может пойти на непредсказуемые силовые поступки.
У здания правительства с утра в понедельник - пускают только "своих"
В-третьих, новую власть признали практически во всем мире. В такой ситуации трудно что-то предположить. Вероятен ли уход Демпартии в оппозицию? Такой вариант пока не рассматривается, учитывая, что практически все в ней держится на админресурсе и как только он будет потерян, все развалится окончательно.
А пока... Пока город (особенно центр Кишинева) буквально забит до отказа сотрудниками МВД и спецслужб.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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