Решающий третий день борьбы за власть в Молдове: Применит ли силу, загнанный в угол, олигархический режим

Как утверждают аналитики, до развязки осталось совсем немного.

В Молдове третий день неспокойно. Однако, именно понедельник, 10 июня, считают решающим днем в борьбе за власть местные политологи и аналитики.

Они провели ночь у здания МВД.

Во-первых, непонятно, чем закончится «дежурство» крепких парней в спортивных палатках у главных государственных учреждений. На этот час они оставались на своих местах, пропуская в здания только штатных сотрудников, которые работали здесь ранее. То есть, «новых» членов правительства им велено «не пущать».

Во-вторых, насколько нам известно, в рядах правящей еще недавно Демпартии царит хаос, разброд и шатание. Это чревато тем, что, находясь в положении загнанного в угол (кто-то называет это агонией) режим может пойти на непредсказуемые силовые поступки.



У здания правительства с утра в понедельник - пускают только "своих" В-третьих, новую власть признали практически во всем мире. В такой ситуации трудно что-то предположить. Вероятен ли уход Демпартии в оппозицию? Такой вариант пока не рассматривается, учитывая, что практически все в ней держится на админресурсе и как только он будет потерян, все развалится окончательно. А пока... Пока город (особенно центр Кишинева) буквально забит до отказа сотрудниками МВД и спецслужб.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ