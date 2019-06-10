Игорь Додон провел заседание с президентскими советниками

Были определены несколько приоритетных задач на ближайшие дни.

Игорь Додон провел рабочее заседание с президентскими советниками и руководителями управлений Аппарата главы государства. Были определены несколько приоритетных задач на ближайшие дни.

"Указал на необходимость обновления состава Высшего Совета Безопасности и его созыва в срочном порядке. Пригласил аккредитованный в Республике Молдова дипломатический корпус провести сегодня беседу о текущей ситуации в нашей стране", - написал Додон в соцсетях.

Президент подчеркнул необходимость промульгации законов, принятых за последние дни новым парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока ACUM. Кроме того, отметил важность начала дискуссий в парламенте для определения даты проведения всеобщих местных выборов.