Деликатный вопрос: Правильная интимная гигиена летом

Что нужно знать, чтобы не навредить. В 30-градусную жару сохранить чувство свежести - дело непростое, даже если всего пару часов назад вы принимали душ. Увы, но это не единственная проблема, с которой сталкиваются миллионы женщин. Зной - излюбленная пора бактерий и микробов. А если к этому прибавить смену климата, долгое нахождение в мокром купальнике и чрезмерные солнечные ванны, то молочница и другие инфекции не замедлят с визитом.

Как позаботиться об интимной гигиене летом, чтобы предотвратить появление инфекций и чувствовать себя комфортно 24 часа в сутки?

Общие рекомендации

Не пренебрегайте использовать ежедневные прокладки. Они приходятся особенно кстати, если вам предстоит провести долгий день в поездке. Ежедневные гигиенические прокладки помогут сохранить ощущение свежести.

Обязательно для интимной гигиены выделите отдельное полотенце. И меняйте его не реже, чем 1 раз в неделю.

Выбор белья — это, бесспорно, дело вкуса. Но хотя бы в жару откажитесь от синтетического, особенно от стрингов. Синтетическое белье не позволяет коже дышать и создает парниковый эффект, в результате которого появляются благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий, появления раздражений и покраснений на коже. А стринги травмируют промежность и способствуют проникновению внутрь различных инфекций. Если хотите избежать появления инфекций и неприятного запаха, старайтесь носить белье из натуральных тканей.

Летняя запредельно высокая температура воздуха приводит к обильному потоотделению. Из-за чего кожа становится более чувствительной и предрасположенной к раздражениям. Поэтому в летнюю пору для интимной гигиены лучше отказаться от мыла в пользу специальных средств. Использование специальных средств для интимной гигиены должно стать негласным правилом.

Правила гигиены на пляже

Старайтесь как можно меньше времени проводить в мокром купальнике. Длительное пребывание в теплой влажной среде является одним из благоприятных условий для развития молочницы.

Перед тем, как присесть на шезлонг или бортик бассейна, не поленитесь застелить его полотенцем.

К слову, хлор провоцирует молочницу, поэтому обязательно принимайте душ и тщательно стирайте белье после посещения бассейна или аквапарка.

Не важно, проведете ли вы лето в городе или отправитесь на отдых в жаркие страны, соблюдайте правила интимной гигиены и наслаждайтесь жаркими деньками без инфекций и воспалений мочеполовой системы.

Эпиген-интим — законное право на отдых без молочницы

Миллионы женщин оценили эффективность геля Эпиген-интим. Входящая в его состав активированная глицирризиновая кислота (экстракт корня солодки) оказывает комплексное гигиеническое действие, а молочная кислота способствует поддержанию естественного баланса (pH) интимной зоны.

Являясь природным иммуностимулятором, солодка повышает:

- сопротивляемость организма, стимулирует выработку защитных свойств;

- оказывает заживляющее действие. Тем самым Эпиген-интим поддерживает естественную микрофлору влагалища, не оставляя шансов дрожжеподобным грибкам рода Candida (возбудители молочницы) размножаться.

В отличие от обычного мыла, гель Эпиген-интим легко смывается, не образует пленки, не вызывает сухости и раздражения.

Эпиген-интим содержит только натуральные компоненты, не содержит ароматических отдушек и красителей.