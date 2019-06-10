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Политика
А что делают наши посольства?
10.06.2019

В стране произошли перевороты. Сменили несколько раз власть. Отстранили от должности президента.

Народ, которого по Конституции еще называют сувереном, волнуется. Мы все в ожидании: что скажут правительства и руководители других стран.

А на порталах всех наших посольств в зарубежных странах нет никаких сведений о том, что творится в Молдове, которую посольства должны представлять за рубежом.

На портале молдавского посольства в США - пусто. На портале молдавского посольства в Москве на Кузнецком мосту последняя новость - о визите президента Додона в Уфу 3 июня. На портале молдавского посольства в Бухаресте последняя новость - от 25 февраля, в Риме - от 26 марта. Можете сами проверить и убедиться. 

Видимо, пора менять весь состав посольских работников. Зажрались те, кто себя называют дипломатами!


 
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