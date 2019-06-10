Гражданский кодекс Молдовы обновили по немецкому образцу

За весь период законотворческой деятельности в Молдове ни один другой нормативный акт не вызывал столько противоречивых дискуссий, как Гражданский кодекс (ГК). Он вступил в силу 16 лет назад, и с тех пор многократно дорабатывался с учетом современных реалий и мировых практик. В этом году ГК был модернизирован и изложен в новой редакции, работа над которой шла более четырех лет.

Многие изменения и дополнения эксперты считают прогрессивными, способствующими облегчению практической работы и единообразному применению законодательства. В экстренном порядке Решение о необходимости принятия нового Гражданского кодекса РМ было принято еще в 1994 г. Многие положения действовавшего в тот период ГК 1964 года безнадежно устарели и не отвечали реалиям рыночной экономики.

Еще через два года были созданы несколько специальных комиссий для разработки документа. Эксперты утверждают, что за весь период законотворческой деятельности в Молдове ни один другой нормативный акт не вызывал столько противоречивых дискуссий, как этот. Его принятие неоднократно откладывалось также из-за смены власти. В июне 2002 г. молдавский ГК, учитывающий специфику рыночных отношений, был одобрен в окончательном чтении и опубликован в официальном порядке.

Хотя содержание кодекса вызывало немало вопросов у экспертов и в научно-преподавательских кругах, власти спешили с его принятием. Новый ГК фигурировал в качестве одного из условий размораживания внешнего финансирования, выдвинутых Международным валютным фондом и Всемирным банком. После голосования за кодекс разработчики основного проекта ГК с удивлением узнали, что законодатели существенно сократили содержание документа.

Проект, представленный парламенту для рассмотрения, состоял из порядка 2500 статей, в то время как окончательный вариант кодекса включил в себя немногим более 1600 статей. Наибольшим изменениям подверглись первая и вторая книги Гражданского кодекса. Из почти 900 статей, содержащихся в них, были изменены две трети.

Кроме того, более 360 статей были изъяты из этих разделов ГК. Юрист Михай Петраке, который в 2001-2005 гг. был депутатом парламента, утверждает, что существенные поправки в проект ГК были внесены без ведома части законодателей, что привело к нарушению процедуры принятия документа. По его словам, в парламенте поднимался вопрос о приостановлении рассмотрения ГК и создании следственной комиссии, чтобы выяснить – кто, когда и на каких основаниях изменил его содержание.

Кроме того, ученым было предложено провести сравнительный анализ проекта, представленного парламентской комиссией по доработке ГК и окончательного варианта Гражданского кодекса, принятого в третьем чтении. «Такой фундаментальный правовой акт, каким является Гражданский кодекс, нельзя было принимать в экстренном порядке.

Надо было действовать обдуманно, а не спешить выполнить условия МВФ и Всемирного банка. В результате с самого начала, как только окончательную версию ГК одобрил парламент, было понятно, что едва ли не половину его содержания придется изменить. При этом над поправками начали работать еще до вступления кодекса в силу»,- отмечает Михай Петраке.

В то же время бывший министр юстиции, адвокат Ион Пэдурару не видит повода, чтобы драматизировать ситуацию вокруг содержания действующего Гражданского кодекса и необходимости его доработки. Он отмечает, что не следует рассматривать ГК как вторую Конституцию, регламентирующую гражданские правоотношения.

По его словам, Конституционный суд высказался в пользу того, что все органические законы равны, и ни один из них не может рассматриваться в превосходной степени по отношению к другим органическим законам. Немецкая концепция Действующий ГК вступил в силу 1 января 2003 г., с тех пор он неоднократно дорабатывался и приводился в соответствие с современными реалиями и мировыми практиками в данной области. На протяжении прошедших 16 лет в него более трех десятков раз вносили изменения и дополнения, в том числе весьма существенные по объему и содержанию.

Однако самыми масштабными стали поправки, вступившие в силу 1 марта 2019 г., работа над которыми шла на протяжении последних четырех лет. Гражданский кодекс был модернизирован и опубликован в новой редакции. Теперь он включает в себя 2670 статей, которые в печатном виде занимают более 570 страниц. Над содержанием обновленного кодекса работала группа экспертов, в состав которой вошли практики и теоретики – университетские преподаватели, судьи, нотариусы, адвокаты, сотрудники Минюста.

В общей сложности они провели более 70 заседаний. По словам разработчиков, и в 2002 г., и сейчас в Молдове в значительной степени сохранили немецкую концепцию гражданского законодательства. В целом, при разработке поправок были учтены положения гражданских кодексов Германии, Франции, Италии, Румынии, России, а также европейских директив в области частного права и защиты потребителей. В то же время нововведения разрабатывались с учетом практики применения гражданского законодательства в Молдове. «До сих пор было множество вопросов, которые не были урегулированы старым кодексом в целом или в достаточной степени.

В нынешнем документе они, на мой взгляд, получили более детальную регламентацию», - говорит профессор юридического факультета Государственного университета Молдовы Октавиан Казак. По его словам, документ будет способствовать единообразному применению законодательства и облегчит работу практиков в данной области. «Сегодня молдавский ГК – один из самых современных в Европе. Авторы не стремились разработать новые принципы, а переняли те, что появились в Европе в течение последних десятилетий.

К примеру, одно из новых положений документа содержит запрет на злоупотребление правом собственности. Зачастую у граждан возникают неприязненные отношения с соседями. На этой почве принимаются разные решения на основании нашего права собственности. Не потому, что существует такая необходимость, а лишь для того, чтобы навредить соседу.

В случае злоупотребления данным правом судья сможет положить этому конец», - отмечает адвокат, экс-министр юстиции Олег Ефрим. Изложение ГК в новой редакции повлекло внесение поправок в целый ряд других кодексов: Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный, Исполнительный и Кодекс о правонарушениях. Помимо этого, изменения коснулись законов об адвокатуре, о нотариате, о защите прав потребителей, о страховании, о несостоятельности, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В то же время с принятием обновленного ГК потеряли свою актуальность законы о коммерческой тайне, о залоге, об аренде в сельском хозяйстве, о лизинге, об ипотеке, о правах потребителей при заключении договоров, а также о неправомерных условиях в договорах, заключенных с потребителями. С 1 марта 2019 г. все они утратили свою силу. Кроме того, перестали действовать некоторые положения законов о кадастре недвижимого имущества, об инвестициях в предпринимательскую деятельность, о предпринимательстве и предприятиях.

Электронные сделки и безотзывные доверенности Новая редакция ГК вносит изменения в правовое регулирование предпринимательской и профессиональной деятельности физического лица, его места жительства и места пребывания. Изменения коснулись имущественных прав, их приобретения и утраты, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, наследования, ипотеки, предпринимательства, аренды, лизинга, права владения и т.д. Значительны и изменения в отношениях юридических лиц и управляющих, в области регистрации и ликвидации предприятий. Расширяется понятие недействительности сделок и их неэффективности, вводится электронная форма сделки.

Она приравнивается к письменной при условии, что включает электронную подпись, которая предусмотрена законом или соглашением сторон. Если сделка заключена с использованием любого электронного средства, но без использования электронной подписи, применяются положения о согласии лица на ее совершение. В то же время ГК предоставляет возможность оспорить свое согласие.

Изменения коснулись и замены инвестиционного договора на договор купли-продажи имущества в будущем. По мнению разработчиков поправок, это предоставит многочисленные преимущества инвесторам, а также повысит защиту потребителей, в том числе путем запрета предоставления авансового платежа в размере 100% от суммы. Поправки также направлены на регулирование доверенностей, которые выдают нотариусы. По общему правилу, если в доверенности не указан срок ее действия, то она считается действительной в течение трех лет со дня составления.

Новая версия ГК предусматривает, что доверенность, предназначенная для совершения сделок за пределами Молдовы, действительна бессрочно – до отзыва ее лицом, выдавшим доверенность. ГК различает первичную и вторичную доверенности. То есть лицо, получившее этот документ (первичная доверенность), может делегировать свои полномочия на основании вторичной доверенности. В то же время появился новый тип документа – безотзывная доверенность. Она выдается для исполнения настоящих или будущих обязательств, если они взяты на себя профессионалом. Ее невозможно отменить до истечения срока действия или выполнения прописанных в ней полномочий.

Однако это можно сделать через суд в случае злоупотреблений со стороны представителя, на имя которого выдана безотзывная доверенность. Об уважении к человеку В новой редакции Гражданского кодекса появилась статья о «праве на собственное изображение». В ней говорится, что человек может запретить или препятствовать использованию каким-либо образом своего внешнего вида или голоса.

Согласие гражданина не требуется, если фотография или запись сделана во время публичного мероприятия, в толпе или при других обстоятельствах, когда очевидно, что изображение будет распространяться. В то же время в согласовании нет необходимости, если гражданин сам предоставляет сведения и материалы о себе СМИ или другим лицам, занимающимся информированием общественности. Однако даже при наличии согласия ГК предусматривает возможность его отзыва.

Ранее, по словам специалистов, большинство этих деталей оставались неурегулированными, что зачастую становилось причиной споров и разногласий. Обновленный кодекс содержит немало информации о нарушении неприкосновенности частной жизни. Так, нарушением считается незаконный перехват частного разговора с помощью любых технических средств, нелегальное проникновение в жилище, пребывание в нем либо изъятие любого предмета без разрешения соответствующего лица. ГК запрещает несогласованное распространение фотографий внутреннего вида частного пространства, опубликование новостей и репортажей о личной жизни гражданина, распространение данных о состоянии здоровья, диагнозе и лечении, использование информации о месте жительства и телефонных номерах человека, использование изображения или голоса гражданина, находящегося на частной территории, и т.д.

Отдельная норма предусматривает, что памяти, а также телу умершего отдается дань уважения. Любой человек может определить вид своих похорон и распорядиться по поводу своего тела после смерти. При отсутствии явного выбора соблюдается, в указанном порядке, воля супруга, родителей, потомков, родственников по боковой линии до четвертой степени родства включительно, наследников. Если все они отсутствуют, учитывается распоряжение примара населенного пункта, в котором произошла смерть. Во всех случаях принимается во внимание конфессиональная принадлежность либо ее отсутствие. О статусе и обязанностях управляющих Еще одна новинка – подробные правила, касающиеся функционирования юридических лиц частного права, статуса и правового режима управляющих. Специалисты считают большинство новых норм весьма прогрессивными.

ГК обязывает управляющего соблюдать пределы полномочий и действовать таким образом, который он добросовестно считает наилучшим для достижения поставленных перед ним задач. При этом он должен принимать во внимание не только вероятные последствия своих действий в долгосрочной перспективе и интересы работников, но и влияние на местное сообщество и окружающую среду.

В числе обязанностей управляющего – компетентная и осмотрительная деятельность, избежание конфликта интересов, соблюдение принципа конфиденциальности. В то же время управляющему запрещено принимать блага и поощрения от третьих лиц, за исключением случаев, когда это никак не может привести к возникновению конфликта интересов. Если управляющий имеет прямой или косвенный интерес в конкретной сделке или операции, он должен заранее об этом сообщить.

Обновленный кодекс содержит правило о ничтожности любого положения учредительных и других документов, которые ограничивают или исключают предусмотренные законом обязанности управляющего, а также ответственность, которую он по закону несет перед юридическим лицом. Вместе с тем при определенных условиях компетентным органом могут быть одобрены отступления от некоторых обязанностей. ГК различает фактического и номинального управляющих.

Фактическим управляющим считается лицо, которое не указано в публичном реестре в качестве администратора, но дает соответствующие указания. Номинальный управляющий указан в публичном реестре, но его назначение на эту должность может быть оспорено либо срок его полномочий уже прекратился. При этом прекращение статуса управляющего по любым основаниям не затрагивает ответственность лица за нарушение обязанностей в период исполнения полномочий. Управляющий может быть освобожден от обязанностей решением компетентного органа юридического лица практически по любым основаниям, без указания причин и без предварительного уведомления.

При этом положения трудового законодательства нельзя использовать для оспаривания этого решения. Впрочем, эти правила не затрагивают право управляющего на полагающееся выходное пособие. Сократить его размер может суд, если придет к выводу о несоразмерности выплаты. В частности, пособие считается явно несоразмерным, если оно превышает фиксированную составляющую вознаграждения управляющего за два года. Новая версия ГК предполагает, что высший или надзорный орган может своим решением уполномочить третье лицо действовать от имени компании для обеспечения выполнения того или иного решения.

В этом случае нет необходимости о распоряжении со стороны управляющего. Протокол с решением о предоставлении полномочий приравнивается к доверенности. Собеседник Noi.md, один из членов Союза адвокатов, обращает внимание на то, что сейчас в Гражданском кодексе четко указанно, что собрание (пайщики, акционеры или совет) могут уполномочить какое-либо лицо, которое вправе действовать от имени предприятия без доверенности или полномочий, специально оформленных директором. По его словам, до сих пор на практике у предпринимателей часто возникали вопросы по этому поводу. «В целом считаю новые нормы очень прогрессивными», - отмечает эксперт. ГК также определяет случаи, когда решения органов юридического лица считаются недействительными или ничтожными.

Срок исковой давности в данном случае ограничивается 6-месячным периодом. При этом нелегитимность решения не затрагивает сделку, совершенную на его основании с третьим лицом, которое при заключении сделки не обладало информацией об этих обстоятельствах. P.S. В ближайших публикациях читайте на Noi.md об изменениях в защите прав потребителей, а также в наследственном праве, которые охватывают положения о сроках открытия наследственного производства, определении права наследования и невозможности наследования, уточнении статуса наследника, разделе наследства, выравнивании долей, опеке над наследством и т.д.

Виктор Суружиу