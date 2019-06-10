Победа может быть только такой!

Я очень надеюсь на то, что этот текст очень быстро устареет и потеряет свою актуальность. Чем скорее это случится, тем лучше. А теперь главное.

Первое. Понятно, что этот режим – режим Плахотнюка-Канду-Филипа-Сырбу-Решетникова падет. Понятно, что в последние дни и часы главари этого режима многократно усугубили свою вину. К старым преступлениям добавляются не менее тяжкие, а именно: силовой захват государственной власти, вооруженный мятеж, насильственное изменение конституционного строя. Все это они делают открыто, не таясь, готовясь к своему последнему и решительному бою. В условиях уникального международного признания новой власти, главари старого режима взяли в заложники целую страну – нас с вами. И сейчас, прикрываясь гражданами нашей страны точно живым щитом, они выторговывают у международных партнеров Молдовы то ли выгодные условия капитуляции, то ли право на продление своей политики общенационального террора.

Второе. Понятно, что новое парламентское большинство и новое правительство для многих из нас слишком далеки от представлений о той честной, справедливой и сильной власти, которая должна была прийти на смену олигархическому правлению. Но эта новая власть уже создает правовые условия для того, чтобы мы – граждане, наконец, могли влиять на демократический процесс, без шантажа, подкупа и запугивания участвовать в свободных выборах, доверять своей судебной системе, свободно критиковать любых политиков и главное – поверить в возможность положительных изменений в Республике Молдова. Новая власть впервые создает обстановку, когда уже не важно, как мы себя называем – румынами или молдаванами, на каких языках мы говорим, когда отступают в прошлое идиотские геополитические споры о выборе между западом и востоком, когда впервые за долгие-долгие годы становится важным, что именно мы говорим и что именно мы способны сделать сообща.

Третье. То, что происходит сейчас в Молдове – это не конфликт старого и нового правительства, отдельных политиков и политических партий. Это конфликт между теми, кто насильственно удерживает власть и народом Республики Молдова. Это конфликт между террористами и теми, кто не желает быть молчаливыми заложниками и покорными жертвами той показательной бойни, к которой готовится Владимир Плахотнюк. Новая власть, кажется, с трудом еще осознает подобный расклад сил и мечтательно верит, что министерские кабинеты им откроют послы ЕС, США и России. Новая власть должна быстрее осознавать, что – это не власть Санду, Гречаной или Додона, что в новых обстоятельствах она способна и обязана заручиться поддержкой абсолютного большинства молдавского общества.

Именно поэтому пришло время нам выходить из социальных сетей, перестать умничать и ждать, когда где-то в глубине чьих-то кабинетов созреют зрелые и мудрые решения. Они никогда не созреют, пока мы останемся в позиции наблюдателей.

Пришло время создавать реальные структуры гражданского сопротивления и неповинения путчистам, пришло время организации мирной и массовой демонстрации нашей силы, пришло время объединяться не только в парламенте, но на улицах и площадях. Дело это не простое, но терять нам, кроме совести и достоинства, нечего! Победа может быть только такой!