Додон – Плахотнюку: Слез жены никогда не прощу! Не трогайте мою семью!

Демократы шантажируют Игоря Додона и угрожают ему тем, что его семья будет арестована.

Демократы шантажируют Игоря Додона и угрожают ему тем, что его семья будет арестована, если он не подаст в отставку добровольно или не покинет страну вместе с близкими. Об этом глава государства рассказал журналистам.

– Уже есть сообщения о том, что арестуют мою семью, детей, если я не напишу заявление об отставке по личным обстоятельствам. Или они надеются, что я возьму семью и сбегу из страны.

Хочу предупредить их, что не будет никакой уступки, вне зависимости от всей грязи, шантажа и давления, я буду стоять до конца. Не трогайте мою семью, господин Плахотнюк. Я никогда не прощу вчерашних слез моей жены. Не трогайте детей, семью! Я никогда себе подобного не позволял, – сказал президент.