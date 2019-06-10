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На устах
Додон – Плахотнюку: Слез жены никогда не прощу! Не трогайте мою семью!
10.06.2019

Демократы шантажируют Игоря Додона и угрожают ему тем, что его семья будет арестована.

Демократы шантажируют Игоря Додона и угрожают ему тем, что его семья будет арестована, если он не подаст в отставку добровольно или не покинет страну вместе с близкими. Об этом глава государства рассказал журналистам.

– Уже есть сообщения о том, что арестуют мою семью, детей, если я не напишу заявление об отставке по личным обстоятельствам. Или они надеются, что я возьму семью и сбегу из страны.

Хочу предупредить их, что не будет никакой уступки, вне зависимости от всей грязи, шантажа и давления, я буду стоять до конца. Не трогайте мою семью, господин Плахотнюк. Я никогда не прощу вчерашних слез моей жены. Не трогайте детей, семью! Я никогда себе подобного не позволял, – сказал президент.


 
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