Срочно: МИД России выступил с официальной реакцией по поводу политической ситуации в Молдове

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальной реакцией на политические события в Республике Молдова.

На официальном сайте ведомства появилось сообщение, согласно которому МИД России приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства.

- Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.

Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны, - говорится в сообщении.

МИД России также отметил, что единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.