Срочно: МИД России выступил с официальной реакцией по поводу политической ситуации в Молдове

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Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальной реакцией на политические события в Республике Молдова.
На официальном сайте ведомства появилось сообщение, согласно которому МИД России приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства.
- Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.
Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны, - говорится в сообщении.
МИД России также отметил, что единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдове является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.
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