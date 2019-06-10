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Политика
Додон провел встречу с 30 послами, аккредитованными в Республике Молдова
10.06.2019

Провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провел беседу на тему обстановки в нашей стране. На встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе. 

Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового Парламента и Правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией. 

Подчеркнул, что в качестве Президента буду активно работать с Правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ с целью осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы. 

Отметил также, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет.


 
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