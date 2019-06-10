Додон провел встречу с 30 послами, аккредитованными в Республике Молдова

Провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, и провел беседу на тему обстановки в нашей стране. На встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе.

Говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Высоко оценил факт признания нового Парламента и Правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией.

Подчеркнул, что в качестве Президента буду активно работать с Правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ с целью осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы.

Отметил также, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет.