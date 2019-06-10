С сегодняшнего дня парламент полностью функционирует, - Зинаида Гречаный

Трехмесячные каникулы закончились и с сегодняшнего дня парламент полностью возобновил свою работу.

Об этом в ходе брифинга для прессы заявил спикер парламента Зинаида Гречаный.

- Секретариат Парламента не является политическим органом, он обеспечивает функциональность каждого отдельного депутата, а также всего Парламента. Таким образом, сегодня мы работаем в обычном режиме, и обо всех событиях будем информировать, - заявил Зинаида Гречаный.

Глава парламента также добавила, что на сайте ведомства будут внесены важные изменения.

- Я связалась со всеми коллегами из секретариата, чтобы обеспечить хорошую работу, все они подтвердили свою деятельность. Я поговорила со всеми руководителями управлений и рада, что есть взаимопонимание. Мы не собираемся никого освобождать от должности, все специалисты должны остаться и работать, - отметила Зинаида Гречаный.

О более детальных подробностях Зинаида Гречаный не рассказала, отметив, что все новые заявления можно будет увидеть на официальном сайте.