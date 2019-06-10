В порядке электронной очереди: В Молдове время пересечения границы можно будет запланировать с мобильного телефона

Это станет возможным благодаря программному обеспечению, которое Таможенная служба намерена развивать для оптимизации движения на государственной границе.

Водители грузовиков смогут заранее запланировать время пересечения границы с компьютера, планшета или мобильного телефона. Это станет возможным благодаря программному обеспечению, которое Таможенная служба намерена развивать для оптимизации движения на государственной границе. Для начала власти намерены пилотировать эту систему на Таможенном посту "Скулень", а затем расширить ее на другие посты с повышенным потоком транспорта, передает IPN.

Программная система будет разработана и внедрена при финансовой поддержке Программы USAID. Меморандум о взаимопонимании по этому вопросу был подписан в четверг, 6 июня. Программа USAID обязуется развивать и финансировать приобретение нового информационного модуля, а также оказывать помощь в его внедрении. Программа также поддержит ознакомительную поездку в Эстонию, где уже функционирует такая система.

Согласно договоренностям, на первом этапе система должна быть внедрена в тестовом режиме на Таможенном посту "Скулень", на котором в настоящее время регистрируется одни из самых высоких трафиков. Решение было обусловлено и работами по капитальной реконструкции этого поста, которые начнутся осенью этого года. „Рациональное управление границами означает не только ускорение потоков товаров и людей, но и эффективное управление рисками, присущими трансграничному трафику”,- заявил генеральный директор Таможенной службы Виталие Врабие, цитируемый в пресс-релизе учреждения.

Директор программы USAID Дуглас Мьюир заявил в свою очередь, что система программирования пересечения границы продемонстрировала свою эффективность в ряде приграничных государств ЕС - Эстонии, Финляндии, Литвы. "Поэтому мы очень рады, что можем способствовать ее развитию и в Республике Молдова. Это важный инструмент в процессе содействия торговле между Молдовой и Европейским союзом", - отметил Дуглас Мьюир.

При поддержке Программы USAID, Таможенная служба готовит и запуск торгового информационного портала - интерактивной платформы, которая будет содержать всю необходимую информацию для экономических агентов, занимающихся внешней торговлей.