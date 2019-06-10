«Молчат, как крысы, дрожат, как мыши»: Богдан Цырдя рассказал, куда исчезли ПКРМ, «Шор», Партия регионов

Депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя задался закономерным вопросом: «Куда исчезли «псевдолевые» партии – ПКРМ, «Шор», Партия регионов?

Богдан Цырдя заметил, что все лютые «борцы с режимом Плахотнюка» вдруг внезапно исчезли с политической арены. Ни пресс-конференций, ни «смелых выпадов» против олигархата, ни признания правительства и спикера, ни поддержки решений по «деолигархизации» страны. Как отметил депутат, «все мировое сообщество осудило действия ДПМ, кроме этих «борцов» с ДПМ!».

- На самом деле все до смешного просто. Дело в том, что эти господа впали в состояние глубочайшей прострации. Раньше все было просто. По команде ДПМ они компрометировали президента, обвиняя его в служении Плахотнюку. На этом фоне они выглядели борцами с «биномом»! Но вот Игорь Додон открыто вступил в коалицию с правыми для освобождения страны от власти Плахотнюка. Казалось бы, все просто. Вы же тоже типа “боретесь” с Плахотнюком! Вливайтесь! Нет, молчат, как крысы, дрожат, как мыши. А все потому, что вся их борьба состояла в обвинении Додона в сотрудничестве с Плахотнюком! Самого олигарха они почтительно обходили стороной,- написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Депутат от ПСРМ также заметил, что если ПКРМ спряталась, как мышь, в кусты, то партия «Шор» пошла на открытое сотрудничество с режимом!

Какие аргументы привел Богдан Цырдя в подтверждение своих слов?

1. Партия «Шор» бойкотирует заседание парламента, как и ДПМ;

2. Партия «Шор» и мэрия Оргеева не выдали деклараций в поддержку правительства;

3. Илан Шор дает показания в прокуратуре против Игоря Додона с целью возбуждения уголовных дел;

4. Партия «Шор» обеспечила ДПМ автобусами из оргеевского автопарка для проведения митинга;

5. Партия «Шор» мобилизовала пенсионеров на митинг ДПМ;

6. Партия «Шор», по заверениям многих наших граждан, оплачивала участие в митинге ДПМ (около 500 леев, в среднем).

- Они – пособники режима. Лично Шор – верный лакей, готовый на любую мерзость, чтобы спасти свою шкуру. Они потом открестятся от режима. Будут выть, скулить, пресмыкаться. Будут на кресте божиться, что им угрожали, что их били и даже изнасиловали! Будут просить «понять и простить»! Но будет уже поздно. Никто им не поверит, никто их не простит. С волками быть – по-волчьи выть, - заключил Богдан Цырдя.