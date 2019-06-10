«Будем замещать американских производителей»: Орешкин о сотрудничестве с Китаем, регулировании кредитования и Росстате

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Интервью
Россия планирует удвоить товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По словам министра, торговое противостояние США и КНР может стать началом «столетней войны двух платформ развития». Москва, в свою очередь, планирует усилить сотрудничество с Пекином и будет забирать американскую долю на китайском рынке. Также Орешкин заявил о необходимости регулировать риски в потребительском кредитовании и рассказал об изменениях в работе Росстата.
— Максим Станиславович, в чём главная особенность форума? Какие итоги ПМЭФ-2019 вы считаете наиболее значимыми?
— Особенность форума в этом году заключается в том, что он проходит на фоне новых событий в мировой экономике, а если быть точным — в глобальной экономической политике. То, что сегодня происходит с торговыми войнами, санкциями и постепенным расползанием мира на несколько лагерей, некоторые эксперты де-факто называют началом новой холодной войны.
В то же время, помимо обсуждения глобальной повестки, было множество соглашений, проведены переговоры, деловые сессии с разными странами — сделать удалось всё. У нас в этом году рекордное представительство иностранных компаний. Президент Путин провёл встречу с бизнесом, где обсуждались вопросы дальнейшей работы и новых совместных инвестиций. В этом плане каждый последующий форум у нас приобретает новое качество именно с точки зрения практических результатов.
— О чём Россия и Китай договорились в ходе встречи представителей бизнеса?
— Отмечу, что ещё перед форумом был официальный визит председателя Си (Цзиньпина. — RT). Обсуждался большой круг вопросов, и президент Путин, выступая на пленарной сессии, об этом многократно говорил — про количество направлений сотрудничества, которые мы заключили с Китаем.
У нас уже качественно иной уровень экономических взаимоотношений: $108 млрд — это та сумма товарооборота России и КНР, которой удалось достичь в 2018 году. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Программа, в которой содержатся направления нашего партнёрства на ближайшие годы, направлена на достижение следующей целевой отметки по объёму торговли — $200 млрд к 2024 году.
Другими словами, речь идёт об удвоении товарооборота, и здесь мы двигаемся шаг за шагом по каждой отрасли — от традиционных секторов энергетики до сферы новых технологий.
Есть, например, уже и конкретные результаты. Речь идёт о соглашении о поставке сои из России в Китай. Таким образом, мы будем замещать американских производителей и у них «отъедать» долю китайского рынка. Тем не менее много вопросов пока остаются открытыми, поскольку в общей сложности работа идёт по 19 направлениям сотрудничества.
— На какую сумму планируется реализовать совместные проекты с Китаем в ближайшие несколько лет?
— У нас проектов много. Есть межправительственная комиссия по инвестициям, и в общей сложности планируется выполнить 70 проектов на $120 млрд к 2024 году.
— На форуме вы говорили о торговой войне между США и Китаем, которая, на ваш взгляд, может продлиться в течение десятилетий. С чем связана такая оценка? Что может ожидать экономику России в условиях глобальных торговых войн?
— У торговой войны Пекина и Вашингтона есть глубинные причины. Де-факто сформированы две платформы развития, которые одновременно во многом дублируют друг друга и конкурируют между собой. На этом фоне, особенно с учётом влияния бизнеса на принятие решений конгрессом через механизм лоббирования в США, американские предприниматели пытаются защититься от конкуренции с китайскими партнёрами. Как мы видим, эта защита происходит не совсем в соответствии с законом и нормами международного права, а поэтому вызывает много вопросов.
Россия будет сотрудничать с теми, кто согласен работать на принципах открытости, равенства и взаимовыгоды. Мы видим, что такое партнёрство и сотрудничество у нас сейчас есть с Китаем, Японией, с государствами Юго-Восточной Азии и со многими европейскими странами.
Стоит отметить, что количество представителей европейского бизнеса, которые приезжают на форум, только увеличивается. Мы видим продвижение с плане улучшения отношений с ЕС. На форуме я с немецкими партнёрами подписал первый за несколько лет межправительственный меморандум «Партнёрство для эффективности». Да, соглашение пока нельзя назвать прорывным и переворачивающим страницу того негатива, который был в последние годы, но это первый шаг в позитивном направлении.
— В рамках одной из сессий вы также отметили, что Россия и Белоруссия на уровне центробанков обсуждают возможность создания единой валюты. В чём основная цель этой стратегии?
— Важно понимать: то, что сейчас мы делаем с белорусскими партнёрами, происходит в рамках договора, заключённого между двумя странами ещё в 1999 году. В документе прописан целый ряд направлений, по которым будет двигаться создание Союзного государства. У нас есть ранее принятые планы, и сейчас мы проводим ревизию того, как именно мы будем выполнять достигнутые договорённости между двумя государствами.
Ещё раз подчеркну, что мы с Белоруссией не выходим за рамки уже заключённого союзного соглашения. Мы выполняем то, о чём страны договорились ещё 20 лет назад.
— На одной из сессий ПМЭФ вы рассказали о растущей угрозе закредитованности населения и предупредили о риске рецессии в 2021 году. Банк России, в свою очередь, не видит серьёзных рисков и говорит о стабильной ситуации на финансовом рынке. С чем связаны опасения Минэкономразвития? Планирует ли ведомство в связи с этим менять макропрогноз на 2020 и 2021 годы?
— Время нас рассудит, кто прав, а кто нет. Я надеюсь, что Центральный банк окажется прав, и рецессии не будет. Но я точно не имею права молчать и открыто заявляю, что вижу очень большие риски. Они связаны с двумя факторами.
Во-первых, речь идёт структуре кредита тем группам населения, которые несут максимальную долговую нагрузку. К сожалению, это группа с невысоким уровнем дохода. И понятно, что такое кредитование не приводит к увеличению уровня потребления, а ложится тяжёлым бременем на этих людей — больше 1 трлн рублей в виде процентов ежегодно. То есть эта нагрузка затрагивает не всё население, а только не самую богатую его часть. При этом, если взять сферу, где работают микрофинансовые организации, которые предъявляют хищнические требования — 1% в день, то получаются сотни процентов годовых, что загоняет людей в очень глубокую долговую яму. Это проблема социального характера.
Если говорить о макроэкономике, то объём спроса, созданный в экономике и близкий к 2% ВВП, пришёл из необеспеченного потребительского кредитования. Если произойдёт резкая остановка этого процесса, мы можем в экономике потерять 2% совокупного спроса. Компенсировать это другими мерами, будь то бюджетная или денежно-кредитная политика, за короткое время мы не сможем. Поэтому чем больше этот пузырь и темпы роста кредита, тем больше вероятность того, что в определённый момент ситуация может взорваться и привести к негативным последствиям для экономики.
Сейчас важно это всё анализировать, чтобы избежать рисков. Пока мы считаем, что тот прогноз, который у нас заложен, является наиболее вероятным в том случае, если риски в потребительском кредитовании будут правильным образом управляться со стороны Центрального банка.
— В конце мая одной из нашумевших тем стала ошибка Росстата в данных о промышленном производстве. В результате глава Счётной палаты Алексей Кудрин даже предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития. С чем была связана проблема в подсчёте статистики и какие меры министерство намерено принять, чтобы избежать подобной ситуации в будущем?
— Мы на одной из сессий форума обсуждали этот вопрос с Алексеем Кудриным — говорили о проблеме открытости и качества данных. Мы договорились, что сейчас Алексей Леонидович тоже будет присоединяться к этой работе, как и Счётная палата, вместе с парламентариями и общественниками. Мария Шклярук (гендиректор АНО «Центр перспективных управленческих решений». — RT) дала согласие на то, чтобы войти в общественный совет при Росстате и проводить процедуру общественного контроля, делая её более эффективной и прозрачной.
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