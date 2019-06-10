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Игорь Додон подписал президентский Указ об определении состава Высшего Совета Безопасности Республики Молдова
10.06.2019

Первое заседание нового состава состоится уже завтра. Игорь Додон подписал указ о формировании нового состава Высшего Совета Безопасности нашей страны - в него войдут Председатель Парламента Зинаида Гречаный, Премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский. Президент государства сообщил об этом несколько минут назад в социальной сети Facebook:

- Подписал Указ об определении состава Высшего Совета Безопасности Республики Молдова.

В состав Совета войдут несколько новых членов, а именно: Председатель Парламента Зинаида Гречаный, Премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский.

С целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова и для обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается наша страна, я решил созвать заседание Высшего Совета Безопасности 11 июня в 9:00, - заявил Додон.


 
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