Может ли Шор войти в состав парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества?

Парламентская комиссия по расследованию и выявлению всех обстоятельств мошенничества в банковской системе Молдовы представит отчет через 90 дней. Решение о создании комиссии принято в понедельник голосами 61 депутата.

Как передает "ИНФОТАГ", вице-председатель парламента Александр Слусарь сказал, что "проблемы финансового и банковского сектора накапливались при всех партиях, находившихся у власти, однако, начиная с 2011 года, Молдова превратилась в региональную прачечную по отмыванию денег, полученных сомнительным путем".

"Банковская система использовалась для выкачивания финансовых ресурсов из резервов национального банка с последующим переводом образовавшихся дыр в государственный долг. Через судебную и банковскую систему Молдовы были отмыты десятки миллиардов долларов США, в том числе из России" - напомнил он.

По словам Слусаря, Banca de Economii является одним из самых ярких примеров рейдерского захвата и декапитализации страны, а анализ произошедших событий подтверждает, что кража миллиарда была подготовлена еще в 2010-2011 гг., когда парламент поэтапно вносил необходимые для этого изменения.

Он считает, что действия, предпринятые властями за последние несколько лет, были лишь имитацией расследования обстоятельства вывода средств из банковской системы Молдовы, поэтому необходимо создать комиссию, члены которой будут иметь доступ к полному второму отчету детективного агентства Kroll, "где указаны имена виновников в краже миллиарда".

В состав комиссии со стороны Партии социалистов вошли Владимир Головатюк (вице-председатель комиссии), Владимир Цуркан и Адриан Лебединский, а со стороны блока ACUM - Александр Слусарь (председатель комиссии), Думитру Алайба и Лилиан Карп (секретарь комиссии). Еще три места зарезервировано для оппозиции.

Депутат фракции Партии действия и солидарности Лилиан Карп отметил, что, учитывая места для оппозиции в комиссии, может случиться конфузная ситуация, когда партия Шора делегирует своего председателя Илана Шора в комиссию, несмотря на то, что он является фигурантом расследования Kroll.

В связи с этим глава управления парламента по юридическим вопросам Ион Крянгэ ответил, что "подобная ситуация не может случиться, поскольку каждый член комиссии предварительно должен объявить об отсутствии конфликта интересов, а если таковые будут выявлены в ходе работы комиссии, то такой депутат будут отстранен от работы в ней".