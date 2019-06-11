Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина: Для нас важны отношения с Кишинёвом

Российская Федерация поддерживает Республику Молдова. Дмитрий Песков, официальный пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, подтвердил, что для Москвы очень важны хорошие отношения с Кишинёвом. В Москве внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Республике Молдова и поддерживают власть, для которой хорошие отношения с РФ будут важны на деле, а не на словах, как это было в случае с демократами, которые многое декларировали, но постоянно предпринимали меры, являвшиеся откровенно враждебными в отношении Российской Федерации.

Это - ситуация с Рогозиным в 2017-м году, запрет новостных и аналитических программ российских телеканалов, постоянные шашни с НАТО и прочее.

- Официальная позиция РФ была высказана в заявлении министерства иностранных дел, которое сегодня было сделано. Там сказано о настрое работать с новым правительством. Было подчеркнуто то значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдавией, - заявил Песков.