Уволенный глава ГИП рассылает сообщения своим бывшим сотрудникам, призывая их не подчиняться новой власти

Пынзарь всё надеется остаться у руля. На сегодняшнем заседании кабинета министров Майя Санду было объявлено о снятии с должности Александра Пынзаря, который доселе являлся руководителем Генерального инспектората полиции. Но сам Пынзарь со своей отставкой не согласен - и он рассылает сообщения своим бывшим подчинённым, в которых призывает не подчиняться новым властям. Однако полицейские возмущены - и один из них прислал образец подобного сообщения в редакцию телеканала ProTV:

- Здравствуйте, коллеги! Я хочу внести ясность в нынешнюю ситуацию. Новое правительство незаконно, это подтвердил Конституционный Суд, и тем более абсурдны сегодняшние распоряжения так называемого правительства, касательно отставки ГИП. Вы все юристы, сами знаете, почему распоряжение незаконно. Итак, ПРОДОЛЖАЕМ СОТРУДНИЧАТЬ, ПОДЧИНЯТЬСЯ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК В СТРАНЕ. Конечно, когда-нибудь мне придётся уйти в отставку, но это должно быть сделано законно. Успехов всем!, - написал Пынзарь.

Когда бывшему руководителю ГИП позвонили журналисты, он отказался комментировать ситуацию.