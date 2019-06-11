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Политика
Примар Бельц поддерживает новую власть: все «аргументы» против неё надуманы, заявил Григоришин
11.06.2019

Журналисты узнали мнение градоначальника.

Николай Григоришин, примар одного из основных городов Молдовы (Бельцы), считает новую власть абсолютно законной - об этом он сообщил журналистам телеканала ProTV, которые обратились к нему за комментарием.

- В субботу, депутаты молдавского парламента подписали соглашение, назначили премьер-министра и состав нового правительства. Все "аргументы" против них просто надуманы и юридически безосновательны. Они нарушают главный принцип демократии - избранников выбирает народ, а депутаты представляют их интересы», - заявил Григоришин.

Напомним, что демократы, не имея даже трети мандатов в парламенте, выступили резко против новой коалиции, проведя несколько агрессивных мероприятий в городе и отказавшись освобождать государственные учреждения, которые парламент признал захваченными. Все международные партнёры Республики Молдова осудили действия бывшей власти, и поддержали новую коалицию.


 
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