Предложение растет, но цены не снижаются: рынок ранних овощей за неделю

В Молдове в этом году зарегистрированы самые высокие в регионе цены на молодой картофель.

Республика в очередной раз бьет антирекорды – в этот раз по ценам на ранние овощи. Так согласно исследованию EastFruit, в республике сохраняются самые высокие по сравнению с другими странами региона — СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии – цены на молодой картофель.

Несмотря на то, что в конце мая на молдавском рынке ранний картофель за неделю подешевел в среднем на 7%, цены на ранний картофель доходят до 18 леев за килограмм. В то время как в России молодой картофель стоит $0,61 (примерно 11 леев) за килограмм, в Украине — $0,45/кг (8 леев). Самые низкие цены на картофель урожая 2019 года зафиксированы в Узбекистане — $0,15/кг (2,7 леев).

Кроме того, в республике отмечается самая высокая в регионе стоимость ранней моркови – средняя цена за килограмм на 6 июня составляла 9 леев.

В Молдове также был отмечен самый высокий рост цен на раннюю морковь – эта в среднем всего за неделю она прибавила в цене 29%. Таким образом, средняя цена на раннюю морковь на 6 июня - 9 леев за килограмм.

Немецкая радиостанция Deutche Welle попыталась разобраться, почему «страна, известная своими плодородными почвами, теперь импортирует около 80 процентов зелёного укропа и петрушки из Турции, Грузии и Украины». Как отметило издание, «после предвыборных обещаний картофель неожиданно вырос в цене более чем на 120 процентов и теперь стоит почти втрое дороже, чем в ЕС». По утверждению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, «цены диктует рынок».