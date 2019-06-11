Франция, Германия, Великобритания, Польша? Швейцария и Швеция объявили о признании нового правительства Молдовы

Правительство Майи Санду, созданное в результате Временного соглашения между Блоком ACUM и ПСРМ было признано в совместном заявлении правительств Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции.

Соответствующее Совместное заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция с пристальным вниманием следят за последними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства.

В нынешнем конституционном кризисе мы видим и поддерживаем Парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные.

Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за разрешение этого конституционного кризиса мирными средствами", - говорится в Совместном заявлении правительств Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции.

Швейцария признала новое правительство Молдовы

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Бюро в соцсетях, в котором отмечается, что "Швейцария поддерживает политические, социальные и экономические переходные процессы в Республике Молдова с 2000 года и по-прежнему привержена делу содействия повышению благосостояния населения Молдовы".

"Парламент Республики Молдова в прошлую субботу принял решение избрать нового спикера и сформировать новое правительство. Швейцария с нетерпением ожидает продолжения оказания помощи в области сотрудничества в целях развития.

После последних политических событий Швейцария призывает все политические партии и институты вступить в мирный диалог для разрешения этого политического кризиса. Спокойствие и сдержанность должны преобладать на благо всех молдаван.

Швейцария приветствует просьбу Генерального секретаря Совета Европы о том, чтобы Венецианская комиссия вынесла срочное заключение по последним решениям Конституционного суда Молдовы", - говорится в официальном заявлении властей Швейцарии