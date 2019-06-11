Срочно! Президент Игорь Додон: Верхушка Демпартии еще в пятницу вывезла свои семьи из Молдовы

На главу государства получила заказ одесская преступная группировка - киллерам уже заплачено 1 миллион долларов.

Президент страны принял участие в телепередаче на одном из частных телеканалов Молдовы. На вопрос, чему стоит опасаться лидеру Демпартии Владу Плахотнюку, Додон ответил просто:

- Всего!

Кроме того, по словам президента, еще в минувшую пятницу верхушка Демпартии вывезла из Молдовы свои семьи. На всякий случай. Правда, фамилии назвать отказался.

- Меня не остановит их компромат, их смонтированное видео! - предупредил Додон, - Мы передали органам информацию о том, что на мою семью готовится покушение. Они в агонии, они готовы на все.

Прямо в студию ему поступило сообщение, что одесская группировка получила его "заказ" за 1 миллион долларов.

- Они готовы на все! - заключил Додон.

Информацию он передаст правоохранительным органам.

Напомним, что мы ранее писали о том, что из аэропорта Кишинева улетел в сторону Чехии одномоторный самолет. Оттуда родом (из Чехии), кстати, супруга экс-спикера Канду.