Срочно! Президент Игорь Додон: Верхушка Демпартии еще в пятницу вывезла свои семьи из Молдовы

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На главу государства получила заказ одесская преступная группировка - киллерам уже заплачено 1 миллион долларов.
Президент страны принял участие в телепередаче на одном из частных телеканалов Молдовы. На вопрос, чему стоит опасаться лидеру Демпартии Владу Плахотнюку, Додон ответил просто:
- Всего!
Кроме того, по словам президента, еще в минувшую пятницу верхушка Демпартии вывезла из Молдовы свои семьи. На всякий случай. Правда, фамилии назвать отказался.
- Меня не остановит их компромат, их смонтированное видео! - предупредил Додон, - Мы передали органам информацию о том, что на мою семью готовится покушение. Они в агонии, они готовы на все.
Прямо в студию ему поступило сообщение, что одесская группировка получила его "заказ" за 1 миллион долларов.
- Они готовы на все! - заключил Додон.
Информацию он передаст правоохранительным органам.
Напомним, что мы ранее писали о том, что из аэропорта Кишинева улетел в сторону Чехии одномоторный самолет. Оттуда родом (из Чехии), кстати, супруга экс-спикера Канду.
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