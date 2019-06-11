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Политика
Депутат от Блока «ACUM» и его коллега от ПСРМ договорились вместе решить проблему: «Препятствием является депутат от ДПМ»
11.06.2019

Депутат от Блока «ACUM» Инга Григориу и депутат от Партии социалистов Олег Липский договорились решить одну из проблем Кишинева, сообщает ТРИБУНА.

«Помимо эйфории, которую мы сейчас испытываем благодаря происходящим здесь, дома, невероятным событиям, хочу порадовать вас еще одной вещью.

На заседании законодательного форума мне удалось поговорить с депутатом от ПСРМ, избранным в округе №23 Олегом Липским, о проблеме, с которой сталкиваются люди, а именно: о сильном и невыносимом запахе, исходящем от завода по производству алкогольных напитков. По сути, потребность людей в свежем воздухе можно очень легко решить при помощи политической воли.

И депутат Липский подтвердил то, что мы все знали, – препятствием в решении вопроса является депутат от ДПМ. Вот, как поступим: вместе с депутатом от ПСРМ я снова приму участие в этом деле. Но до всего того, что мы собираемся предпринять, я надеюсь, однако, что экономический агент сам проявит ответственность. Я, очень хочу, чтобы повестка дня законодательного форума отвечала только интересам граждан!» – написала Григориу.

Андриана Кептине 


 
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