В Службе госохраны рассказали, угрожает ли опасность президенту Додону

В Службе государственной охраны заявили, что президенту Молдовы Игорю Додону и его семье не угрожает опасность.

Сейчас нет ни единой опасности, которые угрожали бы главе государства Игорю Додону и членам его семьи. Об этом сообщили в Службе государственной охраны Молдовы, отметив, что всерьез проанализировали все риски, которые могли бы нанести вред президентской семье.

"В Службе постоянно отслеживают факторы риска, которые могли бы угрожать лицам, находящимся под государственной охраной, а также государственным учреждениям. На данный момент не установлены риски и угрозы для охраняемых лиц и членов их семей", - сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон рассказал о трех вариантах по его отстранению от должности, которые обдумывают политические оппоненты в лице Демократической партии.

"Первый вариант – попытки арестовать меня – то, что пытается сделать Генпрокуратура, и то, что пытаются сделать те, кто пишут на меня заявления. Но, по закону, у них нет прав снять с меня иммунитет", - сказал Додон.

По его словам, второй – шантаж семьи. Как отметил президент, "уже поступают сообщения моей семье о том, что меня хотят арестовать, чтобы я подал заявление об отставке по собственному желанию".

"Или же они рассчитывают, что я заберу семью и уеду из страны. Но я не сдамся, не напишу заявление об отставке, я не покину пост президента, вне зависимости от всей этой грязи, шантажа и давления на протяжении последних дней. Я буду твердо стоять на своих позициях. Господин Плахотнюк, не трогайте мою семью... Я такого себе никогда не позволял. Третий вариант – физическая ликвидация. Беру в расчет и этот сценарий. Я знаю, с кем имею дело", - отметил президент.

Политическая обстановка в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".