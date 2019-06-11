Вместо признания поражения, демократы бренчат оружием – готовятся к гражданской войне?

Во вторник, 11 июня, состоится несколько очень важных событий, способных повлиять на будущее страны.

Вчерашний день в Молдове закончился очень бурно. Во-первых, важное признание сделал президент Молдовы Игорь Додон (о том, например, что верхушка Демпартии уже отправила свои семьи за границу). Во-вторых, новую власть признали ведущие страны Европы. В-третьих, спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак заявил, что федерализация Молдовы - это идея Демократической партии.

Кроме того, в интервью зарубежным СМИ, бывший советник экс-президента Воронина Мапк Ткачук отметил, что «господин Плахотнюк и его подручные готовы гражданской войне, и в том, что они уже бренчат оружием, в этом нет никакого сомнения. Они как террористы удерживают сейчас за собой власть. Они нарушили очень большое количество статей Уголовного кодекса, к которым они относятся наплевательски». По словам Ткачука, в настоящий момент, «судя по диспозиции сторон, в случае конфликта верх одержит Плахотнюк, но, умывшись кровью, как он будет править этим клочком земли в условиях полной изоляции, непонятно».

Скорее всего, и развитию подобного сценария будет посвящено первое заседание Совета Безопасности, которое проведет Игорь Додон (начало в 9.00). Надо понимать, что власть загнана в угол, и способна на непредсказуемые поступки.

Ожидается и очередное заявление Конституционного Суда…

В общем, будет нескучно, следим за событиями вместе с нами!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ