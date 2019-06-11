«Плахотнюк за бортом»: Демпартия профукала власть, когда ее хозяин стал кричать «Мы – народ»

Пять роковых ошибок, повлиявших на то, что рейтинг, ранее правящей партии и ее лидера, упал за пару дней ниже плинтуса.

Плахотнюк и его команда, по мнению аналитиков, довели ситуацию до цуцванга. Это когда каждый ход шахматиста ведёт к ухудшению его позиции. В последние два-три дня что бы не пыталась делать Демпартия, ее положение становилось все хуже и хуже, а на сегодняшний день – просто катастрофическое.

Вышли мы все из народа. Ага.

«Ты не народ, ты идиот»

Знаменитая фраза экс-президента Владимира Воронина, сказанная им в Гагаузии во время какой-то избирательной кампании, очень точно характеризует то, что произошло на акции демократов в воскресенье, 9 июня.

Миллионеры Влад Плахотнюк и Павел Филип, шедшие во главе колонны, дружно кричали «Noi suntem poporul» («Мы – народ»)! В плотном окружении охраны, которая «ломала» даже журналистов, пытавшихся задавать вопросы, это была картина, достойная пера сюрреалиста. Кто это придумал, какой пиарщик, как это обосновывалось? Загадки.

В итоге ничего, кроме неприятия, достигнуто не было. Ну и плюс острословы добавляли, что во фразе «Мы – народ» не хватило глагола, чтобы рассказать, что именно Плахотнюк и Филип делали с гражданами страны все эти годы.

Гламурный Цуцу на асфальте.

«Хочу такого, как Цуцу»

Еще одна фантасмагория – это, сидящий на корточках у палатки в ночи, экс-депутат ДПМ Константин Цуцу. Человек и кикбоксер. Посетитель гламурных заведения и курортов. Завсегдатай модных тусовок и обладатель люксового автомобиля, мотоцикла и особняка. Когда вот такой кадр, хоть слегка и небритый, говорит в микрофон, что вышел бороться за будущее, то понимаешь, что имел он ввиду только себя. А остальных – просто имел ввиду.

Птичек жалко

«Были мародерами, стали живодерами»

Естественно, ничего хуже истории с индюками, переброшенными сторонниками Демпартии под одобряющие возгласы ее лидеров через забор президентуры, не придумаешь. Общество было единодушным: такого вздорно-живодерского поступка прощать нельзя никому. И дело не только в бедных птицах, но и мафиозных намеках на уничтожение семьи президента Додона.

Закрой рот, дура!

«Закрой рот, я все сказал»

То, что Демпартия – колосс даже не на глиняных ногах, а на ногах из "лампача" (глина, солома, навоз), было известно давно. По большому счету это даже и не партия, а, регулируемая жестким административным ресурсом, организация. Убери ресурс, и все посыплется, как карточный домик. Посмотрите на эти светлые лица перебежчиков из ПКРМ к демократам – там же исключительно доллары кровавые в глазах.

Именно по этой причине никто не работал с обычными людьми. По этой причине возникали ситуации, когда люди, «добровольно» и «бесплатно» вышедшие на протест, толком не знали, зачем они это делают. И случай, когда женщине, отвечавшей журналисту на вопрос буквально закрыли рот рукой и обозвали дуррой – тому подтверждение.

Странные танцы.

«Чай, кофе, потанцуем?»

То, что к ДПМ с ненавистью относятся даже бывшие многолетние партнеры, показала воскресная акция протеста. В тот момент, когда она подходила к концу, к лидерам Демпартии попытался прорваться экс-соратник по коалиции, экс-мэр и либерал Дорин Киртоакэ. Охрана и из него сделала посмешище, а фото, на котором он «танцует» с полицейским, стало мемом в молдавском сегмента Фэйсбука. А ведь это человек, помогавший Плахотнюку сколачивать миллионы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После «парада суверенитетов» - вернее, признания новой власти в Молдове Запад, Востоком и Америкой, становится ясно, что эту партию Плахотнюк проиграл вчистую. Попытки к переговорам и коммлименты лидерам АКУМ и ПСРМ ничгео, кроме усмешки не вызывают. Все это было, все это проходили. Многие из тех, кто поддался, ушли в политическое небытие.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ