Лучия Пырцына: «Люди уверены, что к семейному врачу может обратиться только пациент с полисом. Это не так»

Центр политик и анализа в здравоохранении провел исследование на тему доступности медицинских услуг. Итоги работы представлены в Барометре здравоохранения-2018. «В рамках исследования респонденты ознакомились с нормативами Всемирной организации здравоохранения и их региональнымианалогами, - заявила Лучия Пырцына, координатор Центра политик и анализа в здравоохранении. - После этого было предложено оценить уровень здравоохранения в регионе и в больницах, где прошли лечение респонденты».

О том, какой сложился пазл, Лучия Пырцына рассказала «Молдавским ведомостям».

45 процентов респондентов не заметили реформ

- Задачей исследования было узнать мнения пациентов о качестве медицинских услуг в медицинских учреждениях различного уровня. Первый барометр был составлен по итогам 2018 года. Осенью текущего года запланировано аналогичное исследование исходя из того, что реформы в здравоохранении продолжаются. Мы проанализируем перемены, в частности, введение в практику частного кабинета семейного врача.



Впервые были исследованы следующие субъективные показатели.

Насколько здоровыми ощущают себя граждане? Хорошее и очень хорошее – так оценивают свое здоровье 35,1 процента респондентов. 20,1 процента, или каждый пятый, наоборот, чувствуют себя плохо и очень плохо. 27,5 процента оценили положительно качество реформ в здравоохранении, а 44,9 процента не заметили никаких изменений. 21,6 процента респондентов считают, что реформы только испортили систему оказания медицинской помощи.

Исследование охватило 1318 человек, проживающих в четырех селах девяти районов. Всего было охвачено население старше 15 лет 74 сел плюс муниципии Кишинев и Бельцы. Погрешность составила +- 3 процента. Поддержал проект Мировой банк.

Критерием отбора респондентов было обращение их к семейному врачу в последние три месяца или лечение в стационаре в исследуемый период.

Людям кажется, что они знают, какие медуслуги им должны предоставить

- Самой большой проблемой в здравоохранении 38,1 процента опрошенных назвали коррупцию.

Далее идет недостаток медицинского оборудования, на который указали 37,9 процента.

36,3 процента считают проблемой высокую стоимость лечения, 33 процента – короткий список компенсируемых лекарств.

Треть опрошенных, 31 процент, посчитали, что проблемой является не совсем доброжелательное отношение медицинского персонала к пациентам.

Статистика показывает, что 86 процентов населения Молдовы застраховано. По данным нашего исследования, 71 процент владельцев страхового полиса знают о своих правах, знают, какие медицинские услуги им обязаны предоставить. Наш вывод однозначен: людям кажется, что они все знают. Но лишь единицам под силу прочитать информацию на стендах в медицинских учреждениях, понять и запомнить. Как иначе узнать обо все видах медицинской помощи, которые может получить застрахованный? Правы те респонденты, которые предложили распространять информационные брошюры.

Кабинет семейного врача стал первым звеном в цепи оказания помощи

- По данным исследования, одна из целей реформы здравоохранения достигнута на три четверти: 79 процентов опрошенных указали, что при первых признаках недомогания обращаются к семейному врачу. Центр семейного врача находится в пятикилометровой доступности для 95 процентов городских жителей и для 99 процентов сельчан.

78 процентов обращений граждан к семейному врачу связаны с недомоганиями, и лишь 28 процентов – обращения в целях профилактики. Люди уверены, что к семейному врачу может обратиться только пациент с полисом. Это не так. В целях профилактики любой незастрахованный гражданин может обратиться в Центр семейного врача и получить консультацию и помощь в рамках, закрепленных законодательством.

О том, что можно выбирать семейного врача, тоже знают не все. Некоторые знают о такой возможности, но не имеют выбора: в селе один-единственный семейный врач единственный, или, что еще хуже, к нему надо ездить в другое село.

Как работает программа компенсации стоимости лекарств

- 76,3 процента считают, что врач назначил нужные компенсируемые лекарства. Из них 97,5 получили подробную инструкцию о приеме медикаментов.

80,9 процента опрошенных отметили, что получили рецепт, но только 60 процентов знают, что в аптеке им должны предоставить возможность выбрать лекарства из нескольких наименований на основе действующего вещества, указанного в рецепте.

Основной критерий при выборе аптеки – цена. 37,9 процента обращаются туда, где можно купить лекарства по приемлемым ценам, 23 процента покупают лекарства в аптеке медицинского учреждения, в котором находится кабинет семейного врача, 17 - выбирают аптеку, где фармацевт доброжелательный, 8,6 процента покупают лекарства там, где порекомендовал врач, 7,4 – там, где выдали бонусную карту.

Никто ни за что не платит

- 94,5 процента сообщали, что при обращении к семейному врачу они не платили за консультации и исследования, процедуры и медикаменты. Из оставшихся пяти процентов 75 посчитали, что оплата лечения - это для них сумма незначительная и доступная, 16 процентов отметили, что для их бюджета это много.

Почти две трети респондентов, 72,5 процента, довольны медицинскими услугами в центре семейного врача и порекомендовали бы его знакомым и родственникам, и только 8,9 процента не будут этого делать. На мой взгляд, причина в отношении к больным, в том, насколько далеко расположен центр и сколько времени люди проводят в очередях.

Центрами семейного врача чаще довольны жители сел и райцентров - 75 процентов, они оценили работу центров в 7,8 баллов из 10-ти. В 7,3 балла оценили пациенты работу городских центров. В целом положительные изменения в работе отметили 68,9 процента.

Мы просто не знаем, каким должно быть здравоохранение

- Такие высокие оценки могут быть связаны с тем, что, граждане не знают, каким должно быть здравоохранение, им не с чем сравнивать, иного они не видели и довольствуются тем, что есть.

Знания о своих правах в области доступности медицинских услуг можно получить из СМИ либо в рамках информационных проектов в библиотеках. Так, в некоторых селах района Кэлэраш миссию информированности взяло на себя общество женщин «золотого возраста». Возможно, такую задачу поставят гимназиям и лицеям, введут в программу уроки информированности о правах в области здравоохранении.

Каждый второй не интересуется своим заболеванием и его лечением

- Вторая часть исследования была посвящена доступности услуг в больницах.

Опрос показал, что почти 50 процентов граждан ожидали врача в приемном покое не более 15 минут. Среднее количество больных в палате составляло четыре человека, и только в частных больницах – 2,4.

Более двух третей больных, 78,6 процента, во время лечения получили полную информацию о заболевании и программе лечения. 23,5 процента имели свободный доступ к медицинским картам, 12,8 – могли ознакомиться с такой информацией в присутствии медперсонала, 14 процентам не дали ознакомиться, а 0,3 процента отметили, что за это потребовали дополнительную плату. Не интересовался своим заболеванием и программой его лечения в стационаре каждый второй! На мой взгляд, больные не понимают смысл информацию в медкарте, не знают, что там должно быть записано, не контролируют действия врача.

Половине пациентов после выписки стало лучше

- Больница предоставила все необходимые лекарства для лечения, говорят почти 76 процентов опрошенных. Но 21 процент докупали лекарства, а 3 процента все приобретали сами.

Обеспечены всеми лекарствами были 80,8 и 73,8 процента больных в районных и муниципальных больницах, и только 65,3 – в республиканских.

Три четверти больных в стационаре (75,8 процента) обратились туда ночью или в выходные, но получили консультацию и помощь. 13 процентов были вынуждены сами искать врача, 11 – остались ждать помощи до утра или до начала рабочего дня.

63 процента отметили, что выздоровели или им стало лучше, 31 процент - что наступило некоторое улучшение, 4 процента не почувствовали никакого улучшения.

После выхода из больницы 91 процент больных получил подробную консультацию о том, как лечиться и куда обратиться для реабилитации.

13 процентов респондентов платили, из них 69 процентов - официально

- 87 процентов отметили, что не платили за предоставленные медицинские услуги.

Из оставшихся 13 процентов 69 оплачивали услуги официально. Для 60 процентов из них деньги были направлены на покупку лекарств, для 27 – на оплату койко-дней, 25 – оплачивали операции, 22 – исследования, 23 – сеансы радиологии, 21 – консультации.

Оплата составляла 15-20 тысяч лей. 37 процентов отметили, что оплата не превышала тысячи лей.

Средняя стоимость хирургического вмешательства - 1371 лей, лекарств - 3796 лей, пребывания в стационаре - 998 лей, услуг анестезии – 770 лей.

31 процент респондентов, оплативших услуги, сделали это неофициально. Из них 52,3 процента платили в муниципальных больницах Кишинева и Бельц, 36,6 – в республиканских учреждениях, остальные – в частных клиниках.

56 процентов респондентов сами решили отблагодарить медперсоналу, 12 процентов принудили, 11 процентов надоумили другие пациенты, на основе трех предыдущих мотивов поступили так 20 процентов. Больше платят мужчины, незастрахованные, пациенты хирургических отделений в республиканских больницах. 46 процентов дали деньги, 35 сделали это в процедурных кабинетах, рассчитавшись с младшим медперсоналом.

Средний проезд в стационар составил 182 лея, 349 лей - стоимость питания во время госпитализации. 48 процентов респондентов посчитали эти расходы незначительными и не влияющими на семейный бюджет, 6 процентов отметили, что для них это много. Для 50 процентов это были сбережения или деньги, которые получены из-за границы, для 40 – текущая зарплата, 5,2 процента взяли кредит на лечение.

80 процентов больных будут рекомендовать "свою" больницу

- Респонденты в среднем оценили уровень медицинских услуг в 7,96 из 10 баллов. Самый высокий уровень в частных клиниках - 8,5, в республиканских - 7,91, муниципальных – 7,48.

Более 80 процентов будут «наверняка» и «скорее всего» рекомендовать больницу другим, они остались довольны дневным лечением и услугами в ночное время. Такое же количество довольны информацией, которую получили от врачей и младшего медперсонала.

Вместе с тем 46 процентов отметили, что самые большие проблемы больниц – недостаточное внимание персонала, 8,6 – коррупция, 7,9 – длительность ожидания госпитализации, 7 – профессионализм медиков. 50 процентов респондентов считают, что больницам необходимо новое оборудование и мебель, ремонт, почти 28 процентов желают медикам повышения профессионализма.

Марина ТИМОТИНА