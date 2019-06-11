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Политика
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразнос
11.06.2019

Если в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения полномочий. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель молдавского Центра стратегического анализа и прогноза Сергей Назария.

Вот и Молдавия прославилась. Приятно, когда твои внутренние дела имеют международное значение. Но лучше бы, если не такие. Тем не менее есть надежда, что о них услышат и в отдаленных уголках западной цивилизации. Где-то за океаном. Это же для них Молдова ‒ мерило географического кретинизма: спроси, где находится ‒ не скажут. Теперь они знают об этом не меньше самих молдаван. Те тоже не знают, в каком месте находятся. Хотя им говорят, что недалеко от гражданской войны.

Впрочем, граждан, собранных олигархом Плахотнюком на бунт, на войну, скорее всего, не хватит. Но на уличные погромы и прочие пакости – вполне. А другого ему, чтобы создать видимость разделенного общества, и не надо. Хотя в кои-то веки оно здесь очень неплохо меж собой поладило. Страна, мечтающая стать мостом между Россией и Западом, наконец, начала строить не понты, а понтоны с претензией на статус экспериментальной площадки мирного сосуществования систем. Не случайно новую конфигурацию власти одинаково бережно, чтоб не спугнуть, поддержали и в Москве, и в Брюсселе.

Союз "пророссийских" социалистов и "проевропейского" блока ACUM – тоже не образец прочности. Все-таки три месяца после парламентских выборов прошло, а ударили они по рукам только после того, как президент Игорь Додон дал им последний день перед роспуском. Зато договорились красиво. Премьером стала "проевропейка" Майя Санду. Спикером ‒ социалистка Зинаида Гречаный. "Где моя большая ложка дегтя?", ‒ спохватился третий, разом ставший лишним. Владимир Плахотнюк – он же как бы местный Сорос. Тоже демократ – клейма ставить негде, а денег некуда девать.

Он и партию свою поэтому Демократической назвал. Он вообще тут единственный, у кого есть сумма, сопоставимая с госбюджетом. Только ему ее не надо тратить ни на социалку, ни на армию, ни на страну. Хотя на счет армии могут поступить и переводы. Не голыми же руками он станет отнимать власть. Впрочем, он может по-всякому. Только не по правилам. Не приучен. Знает, что первое в игре – это судьи. Кстати, пятеро из шести конституционных судей – граждане Румынии. Но когда новая коалиция признала свое государство "захваченным", она объявила главным оккупантом не иностранца, а доморощенного Плахотнюка.

Румыния уверена, что Молдавия готова. К "объединительному" исчезновению. Да и "кураторы" проекта настаивают, что пора. Только все ли учли унионисты?

И это оставляет ему лишь два варианта: бегство или тюрьму. Он выбрал третий. Приказал конституционному суду низложить президента и наделить его полномочиями премьера Павла Филипа, который уже и не премьер. Тот тут же распустил парламент и назначил досрочные выборы. Теперь у них два премьера и два президента. Только с одной стороны премьер и президент – это два человека, а с другой – один. И тот в поле – не воин, а денщик. Плахотнюка. Понятно, что Додон с коалицией подчиниться ему отказались.

В общем, если в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.

Михаил ШЕЙНКМАН, радио Sputnik


 
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