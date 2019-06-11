Виктор Пушкаш: Я уверен, что Венецианская комиссия сделает выводы о том, что парламент и правительство являются законными

Бывший председатель Конституционного Суда Виктор Пушкаш считает, что Венецианская комиссия сделает вывод, в котором признает, что парламент и правительство являются законными.

По его словам, если с политической точки зрения для Республики Молдова имеет значение отношение других правительств, других президентов иностранных государств, то с юридической точки зрения значение имеет позиция Венецианской комиссии. Заявления были сделаны в ходе передачи "Главное" на телеканале НТВ Молдова.

Виктор Пушкаш говорит, что, хотя некоторые политические игроки в Республике Молдова считают, что позиция Венецианской комиссии носит рекомендательный характер, Республика Молдова, если хочет идти по европейскому пути, должна быть очень осторожна с документами, которые выдает Венецианская комиссия: "Я убежден, что Венецианская комиссия сделает вывод о том, что парламент и правительство являются законными. Обращаем внимание, что выборы 24 февраля прошли абсолютно законно и с соблюдением общих правил. Эти выборы были признаны конституционными, и в стране, и за рубежом".

По мнению Пушкаша, поскольку несколько формирований сформировали большинство, Конституционный суд должен был приветствовать это.

Депутат-социалист Василе Боля отметил, что парламент принял указ о том, что органы власти обратятся к нескольким международным структурам – Венецианской комиссии, Европейскому суду по правам человека, Совету Европы и Совету Безопасности ООН, чтобы эти структуры дали оценку.

Депутат говорит, что в Республике Молдова существует законная трехполюсная власть: правительство, парламент и президентура. Василе Боля говорит, что как граждане, так и международное сообщество находятся на стороне вновь избранной законной власти. „Я надеюсь, что Демократическая партия уступит власть, не прибегая к насилию” - заявил депутат-социалист.

Бывший вице-премьер Виктор Степанюк говорит, что есть признание новой власти основными геополитическими партнерами - ЕС, США и России. Что касается Конституционного суда, Виктор Степанюк говорит, что в течение нынешнего мандата наблюдалось несколько постановлений, вынесенных в чью-то пользу. „В связи с этим нынешний КС является наиболее политически вовлеченным”, - заявил бывший вице-премьер.

По просьбе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, Венецианская комиссия должна высказаться по поводу ситуации, сложившейся в Республике Молдова, в частности, по решению Конституционного суда о роспуске парламента.