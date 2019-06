Технологии Не украли, а вдохновились: 7 фишек iOS 13, стянутых из Android Были времена: Apple бойко стреляла дерзкими новинками, а конкуренты завидовали её неутомимости. Теперь всё иначе. «Яблоко» не рвётся в первопроходцы. Вместо этого аккуратно заглядывает в тетрадь соседа. Посидит, понаблюдает и через время выдаст свою ответку. Мы собрали 7 фишек iOS 13, которые Apple честно подсмотрела у Android. По картам В мае 2007-го Google запустила Street View. Поначалу сервис развивался медленно — за несколько лет оцифровали пятёрку мегаполисов США. Однако к 2012 году в гугловской фотобазе накопилось больше 3 тысяч городов из 35 стран. А что же Купертино? Apple выкатила ответку только сейчас — прикрутила к «Картам» новый, «созданный с нуля», режим просмотра Look Around. Не забыли добавить даже функцию «Любимые места». На тёмной стороне Отсутствие тёмной темы в современном гаджете — чуть ли не дурной тон. Да, не предмет первой необходимости, но почти каждый производитель смартфонов её внедрил. В 2018-м интерфейс в мрачных тонах появился и в стоковой Android 9 Pie: запускается он вручную или по индивидуальному расписанию. Не прошло и года, как похожей фишкой вдруг обзавелась iOS 13. К тёмной теме добавили и динамические обои. Так что идею не просто содрали, а, считайте, слегка переосмыслили. Почти как ПК В 2017-м Samsung показала док-станцию DeX: подключаешь её к мобильнику — тот трансформируется в полноценный ПК. Чуть позже для этого трюка требовался один лишь кабель: разработчики превратили DeX в режим на Android. Волна восторженных отзывов докатилась до самого Купертино. И вот к выставке WWDC 2019 Apple набросала свою ответку — iPadOS с десктопной версией Safari, виджетами для рабочего стола и улучшенной многозадачностью. Точь-в-точь Вместе с флагманскими Galaxy S9 и S9 Plus, Samsung представила и селфимоджи — анимированные аватары. Алгоритм машинного обучения изучает лицо пользователя, чтобы воссоздать очень похожий образ. Итоговую 3D-модель легко использовать как душе угодно: в мессенджере скинуть или в контактах закрепить. На iOS эта опция появилась недавно — с добавлением отдельной кнопки на клавиатуре. Привет, накопители Невероятно, но факт: до релиза iOS 13 «яблочные» устройства не дружили с внешними носителями. И лишь сегодня умнейшие головы из Купертино изобрели заново поддержку флешек. Свобода началась с приложения «Файлы»: хочешь — экспортируй в iCloud Drive, хочешь — обменивайся файлами с SD-картами и USB-накопителями. И — инновации. Спрашивается, что мешало реализовать доступ к файлам на внешних носителях шесть лет назад? Свайпом больше Очередной привет андроидовским гаджетам — swype-клавиатура. Раньше ради жестового ввода владельцам айфонов приходилось ставить сторонние программы. Теперь же свайп-метод интегрировали в свежую iOS. Набирать текст удобно одной рукой, а удалять ненужное — смахивая тремя пальцами влево. Пользователи Android аналогичную фишку распробовали в 2013-м. Заходи через ID Завершает подборку скопированных идей функция Sign In c Apple. Отныне для аутентификации не нужны учётки из соцсетей, адреса электронных почт или пароли. Вcё это прошлый век, а в будущее добро пожаловать с Apple ID. За быструю и безопасную авторизацию отвечает уникальный идентификатор, его ключи генерируются случайным образом. 4pda

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 67 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости