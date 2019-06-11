Общественные организации требуют созыва Муниципального Совета

Зоозащитники в лице Карла Луганова обратились в «Блокнот Молдова» с открытым письмом.

Общественные организации по защите животных, потребовали от исполняющего обязанности мэра и муниципальный советников созвать Муниципальный Совет.

Они мотивируют это тем, что Муниципальный Совет скоро должен быть распущен, а вопрос с бездомными животными за 4 года так и не решился. Тем более что в городе участились случаи отравления собак.

Они просят собраться муниципальным советникам и наконец-то принять регламент по домашним и бездомным животным чтобы этот вопрос начал решаться.

А в результате регламента:

- создать отдел по защите и контролю над животными

- ввести общественный контроль над службами отлова

- забрать и запретить Аутосалубритате заниматься животными и даже трупами животных. Оставить им только мусор.

- признать программу ОСВВ (отлов стерилизации вакцинация возврат) для неагрессивных собак основной городской и перестать отлавливать мирных стерилизованных собак.

- запретить торговлю домашними животными на улицах города, в том числе и "птичке".

- создать площадки для выгула

- другие пункты.

Они просят это все сделать в срочном порядке, чтобы вопрос с животными перестал затягиваться и начал решаться, а город стал гуманным и современным.

Напомним, что месяц назад зоозащитники отреагировали на нашумевшее интервью Главы службы отлова и стерилизации животных.