Общественные организации требуют созыва Муниципального Совета

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Общество
Зоозащитники в лице Карла Луганова обратились в «Блокнот Молдова» с открытым письмом.
Общественные организации по защите животных, потребовали от исполняющего обязанности мэра и муниципальный советников созвать Муниципальный Совет.
Они мотивируют это тем, что Муниципальный Совет скоро должен быть распущен, а вопрос с бездомными животными за 4 года так и не решился. Тем более что в городе участились случаи отравления собак.
Они просят собраться муниципальным советникам и наконец-то принять регламент по домашним и бездомным животным чтобы этот вопрос начал решаться.
А в результате регламента:
Они просят это все сделать в срочном порядке, чтобы вопрос с животными перестал затягиваться и начал решаться, а город стал гуманным и современным.
Напомним, что месяц назад зоозащитники отреагировали на нашумевшее интервью Главы службы отлова и стерилизации животных.
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