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Общество
Общественные организации требуют созыва Муниципального Совета
11.06.2019

Зоозащитники в лице Карла Луганова обратились в «Блокнот Молдова» с открытым письмом.

Общественные организации по защите животных, потребовали от исполняющего обязанности мэра  и муниципальный советников созвать Муниципальный Совет.

Они мотивируют это тем, что Муниципальный Совет скоро должен быть распущен, а вопрос с бездомными животными за 4 года так и не решился. Тем более что в городе участились случаи отравления собак.

Они просят собраться муниципальным советникам  и наконец-то принять регламент по домашним и бездомным животным  чтобы этот вопрос начал решаться. 

А в результате регламента:

  • - создать отдел по защите и контролю над животными
  • - ввести общественный контроль над службами отлова
  • - забрать и запретить Аутосалубритате заниматься животными и даже трупами животных. Оставить им только мусор.
  • - признать программу ОСВВ (отлов стерилизации вакцинация возврат) для неагрессивных собак основной городской и перестать отлавливать мирных стерилизованных собак.
  • - запретить торговлю домашними животными на улицах города, в том числе и "птичке".
  • - создать площадки для выгула
  • - другие пункты.

Они просят это все  сделать в срочном порядке, чтобы вопрос с животными перестал затягиваться и начал решаться, а город стал гуманным и современным. 

Напомним, что месяц назад зоозащитники отреагировали на нашумевшее интервью Главы службы отлова и стерилизации животных.


 
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