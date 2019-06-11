11 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Молдову идет жара: температура воздуха поднимется до 34 градусов
11.06.2019

В период с 11 по 16 июня на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34°С. В связи с этим метеорологи объявили желтый код опасности.

По прогнозам синоптиков, 11 июня, в Молдове ожидается переменная облачность, на юге страны пройдут грозовые дожди. Ветер северо-восточный, слабый, до умеренного.

В Сороках и Бричанах термометры покажут 27 градусов, в Бельцах 28 выше ноля, в Оргееве +29. В Тирасполе прогнозируют 30 градусов, в Леове 31. Еще жарче в Комрате и Кагуле. Там синоптики обещают до 34 градусов жары.

В Кишиневе днем воздух прогреется до плюс 30.

В ближайшее время сохранится переменчивая погода. Ночью прогнозируют до 20 градусов, днем до 32 выше ноля.


 
Количество просмотров:
97
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.