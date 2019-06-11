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Политика
Высший совет безопасности сделал важное объявление
11.06.2019

Высший совет безопасности призвал все государственные учреждения не препятствовать работе нового правительства.

Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам первого собрания совета.

- Высший совет безопасности призывает все государственные учреждения не препятствовать и обеспечить законную деятельность новоизбранного правительства. Хочу предупредить все государственные учреждения о том, чтобы они подчинились законным решениям легитимных парламента и правительства, - заявил президент. 

Напомним, что собрание Высшего совета безопасности этим утром проигнорировали двое его членов - генеральный прокурор и губернатор Национального банка Молдовы.


 
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