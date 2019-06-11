Высший совет безопасности сделал важное объявление

Высший совет безопасности призвал все государственные учреждения не препятствовать работе нового правительства.

Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам первого собрания совета.

- Высший совет безопасности призывает все государственные учреждения не препятствовать и обеспечить законную деятельность новоизбранного правительства. Хочу предупредить все государственные учреждения о том, чтобы они подчинились законным решениям легитимных парламента и правительства, - заявил президент.

Напомним, что собрание Высшего совета безопасности этим утром проигнорировали двое его членов - генеральный прокурор и губернатор Национального банка Молдовы.