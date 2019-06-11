Правительство и Парламент напрямую запросят у компании Kroll подробности банковского мошенничества

Правительство по руководством Майи Санду, Парламент и Комиссия по расследованию банковского мошенничества обратятся напрямую в Kroll. Они намерены запросить детали расследования, включая второй отчет.

Об этом заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности, созванного сегодня, 11 июня.

Глава государства сообщил, что члены Совета обратились в Генеральную прокуратуру и Национальный банк Молдовы с просьбой о срочной презентации отчета Kroll 2. В то же время Совет обратился к международному сообществу с просьбой принять участие в расследовании банковского мошенничества. В то же время Совет предупредил органы, занимающиеся расследованием, об их собственной ответственности за уничтожение или исчезновение доказательств по делам о банковском мошенничестве.

По словам Игоря Додона, в адрес президентуры и Высшего совета безопасности поступает информация, что «те, кто потерял власть и вскоре станут историей, в режиме спешки выводят деньги из Молдовы».

В связи с этим Совет просит НБМ и Службу по борьбе с отмыванием денег, которые подчиняются правительству, ежедневно информировать Совет обо всех денежных потоках с суммами, превышающими 500 000 леев.

Говоря о последних решениях Конституционного Суда, глава государства отметил, что Совет принял к сведению эти решения и квалифицировала их как «произвольные, противоречащие Конституции и представляющие угрозу для национальной безопасности», передает IPN.

Игорь Додон также сказал, что, будучи председателем, он консультировался с парламентскими фракциями и обнаружил, что указ Павла Филипа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов не соответствует конституционным нормам. Таким образом, сегодня, 11 июня, подписан указ об отмене этих решений.