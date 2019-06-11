Депутатами сегодня будет рассмотрен переход от смешанной избирательной системы на пропорциональную

|
|
...
|
Главная
На сегодняшнем заседании Парламента Республики Молдова планируется рассмотреть переход от смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Об этом заявил лидер ПСРМ Влад Батрынча на брифинге, уточнив, что заседание начнется в 14:00.
Помимо этого, будет принято решение о дате местных выборов, так как власть на местах подвергается серьезному давлению со стороны представителей Демократической партии, отметил Батрынча.
- Мы понимаем, как число примаров-демократов выросло с 200 до 700, — многозначительно подчеркнул депутат ПСРМ.
По его словам, местные представители власти подвергались шантажу уголовными делами, передает Actualitati.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|