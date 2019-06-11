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Депутатами сегодня будет рассмотрен переход от смешанной избирательной системы на пропорциональную
11.06.2019

На сегодняшнем заседании Парламента Республики Молдова планируется рассмотреть переход от смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Об этом заявил лидер ПСРМ Влад Батрынча на брифинге, уточнив, что заседание начнется в 14:00.

Помимо этого, будет принято решение о дате местных выборов, так как власть на местах подвергается серьезному давлению со стороны представителей Демократической партии, отметил Батрынча.

- Мы понимаем, как число примаров-демократов выросло с 200 до 700, — многозначительно подчеркнул депутат ПСРМ.

По его словам, местные представители власти подвергались шантажу уголовными делами, передает Actualitati.


 
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