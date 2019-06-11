«Расстрельный список»: Кто желает Молдове погрязнуть в затяжном политическом и экономическом коллапсе

В потоке слов поддержки и пожеланий скорейшего преодоления кризиса, возникшего после выборов 24 февраля, слышны слабые голоса осуждения действий новой парламентской коалиции.

Есть одни политические силы взяли то, что им положено, согласно сделанному народом выбору на февральских выборах, и вторые — кому совсем не хочется отдавать насиженные теплые кресла в правительстве и ведомствах. Ждать однородной реакции внутри страны на подобную ситуацию как-то даже и глупо. Всегда есть те, кто «за», и те, кто «за себя».

Что же удивляться, если из-за рубежа поступает разная информация. Те, кто быстро сориентировался, увидел возможность для страны предотвратить политический и экономический коллапс и поддержал Молдову, мы уже написали.

Теперь давайте послушаем тех, кто своей непреклонной позицией откровенно вредит нам.

Украина переносит свои страхи на нас

МИД Украины выступил с заявлением об угрозе федерализации Молдавии. Чем это угрожает нашей восточной соседке — не объяснили. Плохо и всё тут.

Вот, что про это пишет историк, общественный деятель Марк Ткачук:

«Украина является заложницей своих старых фобий. Она явна отстает от той новой атмосферы, которая складывается после победы господина Зеленского. Федерализация — это политологический фейк, которым принято угрожать друг другу в среде молдавских политических элит. Вообще это понятие в зависимости от ситуации и контекста имеет разный смысл. На Украине это одно, а в молдавском случае это слово, которы м лучше не пользоваться. После того как в Молдавии возникла Гагаузская автономия, мы, будучи унитарным государством, де-факто давно уже федерация. Так что, все это словоблудие. И если украинский МИД делает подобные заявления, то значит, он подчиняется до сих пор Петру Порошенко».

Румыния против, но с уточнениями

Тут снова, как и в случае с Украиной, вперед всех спешит министр иностранных дел. Глава МИДа Румынии Теодор Мелешкану заявил, что «Румыния не признает правительство Майи Санду».

Это заявление, мгновенно разлетелось масс-медиа Молдовы. Но после такого резкого высказывания посольство Румынии в Республике Молдова песпешило передать прессе уточнения для слов, высказанных МИДом, и добавило мнение президента Клауса Йоханеса.

Румыния все также против новой парламентской коалиции и ее решений, но формулировка значительно мягче и расплывчатее.

«С дипломатической точки зрения не существует учреждения по признанию правительств. Каждое государство имеет право избирать себе правительство. Мы обеспокоены, поскольку в настоящее время в Кишиневе существует взрывоопасная ситуация. Должны быть найдены способы по преодолению этой ситуации. Румыния по-прежнему твердо привержена поддержке европейского пути Республики Молдова, на основании реального обязательства и определенных гарантий того, что это произойдет».

С таким комментарием о происходящем в Молдове легко будет признать правительстиво Санду и парламент Гречаный тогда, когда нужно. А министр иностранных дел Мелешкану сообщил, что его категоричные слова были личным мнением.

Гимпу о своем

По мнению безустанного либерала страны Михая Гимпу, коалици ПСРМ и ACUM опасена для будущего страны. Он уверен, что альянс положит конец его мечте - европейскому курсу страны.

В соцсетях Гимпу написал, что удивлен союзом ACUM и ПСРМ, потмоу что не понимает, где они нашли общие точки соприкосновения. Для него все слишком смешалось: и Москва, и федерализация, и Нэстасе и «румынка» Санду.

Почетный председатель Либеральной партии как всегда продолжает фантазировать на тему захвата Молдовы русскими. Например, предполагает лидерал, через несколько месяцев Дмитрий Козак будет руководить нашей страной напрямую. Это уже больше похоже на сокровенное желание, а не на угрозу, Михай Теодорович.

Коммунисты хотят перевыборы

ПКРМ сначала долго молчали. Журналисты ждали и искали метких метафор от Владимира Воронина, но их не было. В стране такое, а главный слагатель острых речей молчит. Появился только скромный пресс-релиз, главной мыслью которого стала - «единственный выход из политического кризиса являются досрочные выборы». Понимаем их прекрасно, они привыкли в любой не понятной ситуации доводить все до перевыборов. Надеются на лучшее место, а потом страдают от новой сервировки политического стола.

НИКИТА ЗВЕРЕВ