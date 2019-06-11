Демократы к США: социалисты и блок ACUM заигрались в политические игры Москвы

Партия социалистов и блок ACUM "заигрались в политические игры Кремля". Об этом демократы написали в своем обращении к американским партнерам. Документ получила редакция TV8 из достоверных источников, которые пожелали остаться неизвестными.

„Спустя три месяца переговоров, которые в одночасье провалились, ACUM и ПСРМ договорились защищать свои интересы в интересах Кремля, что противоречит положениям Конституции и воле избирателей. В их действиях от 8 июня, которые напоминают захват власти, мы видим более глубокие аспекты незаконности и политической аморальности, которые нельзя игнорировать”, говорится в заявлении демократов.

Авторы обращения пишут, что действия Игоря Додона незаконны и направлены на реализацию указаний России в обмен на деньги. Они также отметили тот факт, что президент воспользовался дилетантством блока ACUM.

Демократы просят международных партнеров учесть эти аспекты при оценке происходящего сейчас в Молдове.

В своей декларации представители демпартии написали и о решении Конституционного суда от 9 июня, согласно которым Игоря Додона временно отстранили от полномочий, назначив и.о. президента Павла Филипа. Филип в свою очередь назначил дату досрочных выборов, что по мнению демократов, приведет к разрешению политического кризиса.

Демократы также утверждают, что Игорь Додон с помощью Москвы готовит военную интервенцию в Молдову, и приводят в пример неудавшуюся попытку Виктора Януковича в 2014 году сделать это на Украине: „Только на этот раз у нас есть все основания полагать, что у Додона ничего не получится”.

В конце документа, демократы просят американских партнеров дать оценку текущим событиям в Молдове, принимая во внимание изложенное в обращении.