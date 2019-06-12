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Лже-правительство Филипа утвердило решение передать территорию Республиканского стадиона под строительство посольства США
12.06.2019

Последние судороги бывшей власти.

Одной из тем, ради которой Павел Филип собрал сегодня заседание своего уже нелегитимного правительства, была окончательная передача территории Республиканского стадиона под строительство посольства США. Эта тема наделала немало шуму за последние месяцы, но, как видно, демократы не стали отказываться от заведомо непопулярного решения, и под шумок всё-таки приняли его, мотивировав это "обязательствами перед американскими партнёрами":

- Одно из решений, которое было утверждено сегодня, связано с выделением земли — территории бывшего республиканского стадиона — посольству США, - заявил Филип.


 
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