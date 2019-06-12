Что задумал Влад Плахотнюк?

Вот уже несколько дней в Молдове происходит то, что некоторые СМИ метко окрестили «внезапной революцией». Противостояние ветвей власти выходит на новый уровень – вот уже сформировано новое правительство акумовцев-социалистов, а президент аннулирует распоряжения правительства демократов.

Помимо этого идет, без преувеличения, «триумфальное шествие» новой власти как в самой РМ, так и за рубежом – признание со стороны молдавских областей, крупнейших европейских стран и зарубежных диаспор. Произошло невероятное – впервые за многие годы Вашингтон, Брюссель и Москва имеют одинаковую позицию по поводу происходящего у нас в стране! Неужели это долгожданная, всенародная победа над опостылевшим режимом коррупции, кумовства и диктата «самого могущественного человека Молдовы»? Правда ли, что до освобождения «захваченного государства» рукой подать?

К сожалению, это еще не так.

Кто-то, возможно, думает, что происходящее застало Влада Плахотнюка врасплох, и он на шаг отстает от действий новых властей. Мол, митинг провел тогда, когда уже было поздно, ведет никуда не годную пиар-компанию с индюками и затыканием ртов! Однако олигарх не был бы самим собой, если бы не имел стратегию на любой случай жизни. И, похоже, ее черты начинают проявляться.

Так, «внезапно» подконтрольная Плахотнюку генпрокуратура начинает расследование в отношении ПСРМ и президента Игоря Додона. Совершенно «случайно» появляется информация о том, что вице-мэр Бухареста сообщил о связях партии ППДП с Москвой. Несмотря на эти обстоятельства, демократы призывают своих оппонентов к диалогу… Нет, это не политическая шизофрения и не метод «кнута и пряника».

Очевидно, «хозяин Молдовы» намерен как можно дальше оттянуть время, для чего прибегает к словам о переговорах: мол, не спешите, давайте все не торопясь обсудим! Ну а пока его противники, развесив уши, будут сотрясать воздух в бесконечных прениях с ДПМ, прокуроры будут «шить дела». В итоге переговоры для несговорчивых лидеров ПСРМ и ACUM завершатся ни чем иным, как тюрьмой.

Бесспорно, «посадка» конкурентов – проверенная тактика Влада Плахотнюка, если вспомнить печальную историю его тезки Филата. Однако есть стойкое ощущение, что на этот раз сей метод не сработает и новые власти не поддадутся на уловку Кукловода, о чем свидетельствует их категоричное нежелание общаться с его представителями. И это замечательно.

Вместе с тем не стоит забывать, что «репрессивный» прием – это не единственное, что может использовать Плахотнюк сейчас. Наверняка у этого «серого кардинала» есть еще пара козырей в рукаве, ведь ставки в этой игре для него высоки, как никогда…

Роман АРДЕЛЯНУ