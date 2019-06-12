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Общество
Санду: Уголовное дело против ПСРМ - это политический заказ
11.06.2019

Как "политический заказ" расценила премьер-министр Майя Санду заведение генпрокуратурой уголовного дела против ПСРМ по обвинению в возможном внешнем финансировании.

Как передает "ИНФОТАГ" во вторник на брифинге она задалась вопросом, "почему только сейчас (когда ПСРМ и блок ACUM сформировали парламентское большинство и правительство. - "И.") прокуратура заинтересовалась вопросом финансирования партий, ведь ранее было большое количество обращений о нарушениях в этой области".

"PAS много раз обращалась в следственный орган по поводу нарушений (в том числе связанных с Демпартией - "И."), но процесс начался именно сейчас.. Прокуратура должна заниматься этим вопросом, но выбранное время, показывает, что это политический акт", - считает Санду.

Отвечая на вопрос о необходимости заведения дела в отношении президента Игоря Додона в связи с появлением в публичном пространстве компрометирующих видеоматериалов, она отметила, что "дела открывает прокуратура".

"Сейчас важно восстановить независимую и эффективную прокуратуру, которая сможет вести расследования всех нарушений, без исключений", - сказала политик.

Она призвала "избегать разного рода спекуляций", назвав первоочередной задачей правительства, "признанного народом и внешними партнерами, освобождение Молдовы от олигархии".

"Люди уже чувствуют освобождение, и мы сделаем все, чтобы они жили в абсолютной свободе", - пообещала премьер.


 
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