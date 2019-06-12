Парламент создал условия для приглашения "европейского прокурора"

Наличие молдавского гражданства может быть отменено и не будет содержаться в списке требований к кандидату на должность генерального прокурора. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующий законопроект принят во вторник голосами большинства депутатов.

Автор законопроекта, депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Серджиу Литвиненко сказал, что срочное внесение изменений продиктовано необходимостью исправления ситуации в области правосудия.

"Прозрачный отбор кандидата на должность генерального прокурора за пределами Молдовы, к примеру, из страны Европейского союза, с опытом и значительными достижениями в юридической области, может создать основу для изменений в деятельности прокуратуры", - считает он.

Депутат сообщил, что законопроект предусматривает отмену требования, согласно которому кандидат должен обладать опытом работы в должности прокурора в течение пяти лет, а также изменяет процедуру отбора кандидата: он выбирается не только Высшим советом прокуроров (ВСП), но и независимой комиссией, в которую входят члены ВСП, представители гражданского общества и международные эксперты.

"Кроме того, что такой метод позволит выбирать генпрокурора на основании широкого участия, это сделает процедуру беспристрастной и справедливой. Технически это будет выглядеть так, что каждый член комиссии в отдельности оценивает кандидата по установленным критериям, а потом будет выводиться средний балл. Результаты передаются ВСП для выдвижения кандидата с наивысшим баллом на утверждение президенту", - пояснил депутат.

Другое изменение предусматривает увеличение состава ВСП с 12 до 19 членов за счет увеличения представительства в нем гражданского общества, что, по мнению Литвиненко, "сделает работу ВСП более транспарентной, а в процессе принятия решений не будут превалировать принципы корпоративизма".