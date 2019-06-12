Fake News: Новости дня в Молдове: Филата выпустили из тюрьмы, Шор улетел в Израиль, а самолет с Плахотнюком пропал с радаров сразу после взлета

Как обычно в смутные дни, у молдавских интернет-СМИ появляется большой соблазн собрать дикую посещаемость на фейках.

Вообще, ничего нового. Вспомните, как только в Молдовеначинается борьба за власть, так сразу в СМИ начинаются массированные фейковые атаки. В 2009 Молдову спешно «покинул» Воронин, потом в этом же самом подозревались то Плахотнюк, то Филать, то, не к ночи будет упомянут, Лянкэ. Но в этот раз создатели фейковых (вымышленных) новостей превзошли себя.

Третье место в нашем рейтинге занимает новость о том, что лидер Демпартии собирался резво улететь из Кишинева, но сразу после взлета самолет пропал с радаров.

- Разбился! – понеслось по сети.

Правда, новость это была на 10 минут: при развитии нынешних технологий легко вычислить, какие самолеты покидали Молдову в то время, о котором писали СМИ. Все они были рейсовые, все они долетели до места назначения.

На втором месте в рейтинге, безусловно, мэр Оргеева. Сразу несколько крупных СМИ, позиционирующих себя как серьезные новостные порталы, рассказали об его бегстве в Израиль (с пикантной подробностью о том, что Израиль своих не сдает). Основанием послужил тот факт, что… несколько дней Шор не появляется на людях. Позже появилось видео, где он говорит, что находится в Молдове (правда, съемка ведется в помещении), а завтра – его пресс-конференция. Вот ежели на ней он не появится, то тогда…гм…конечно другой вопрос.

И, наконец, первое место – Майя Санду выпустила из тюрьмы Владимира Филата, экс-премьера Молдовы. Чтобы не быть голословными, даже прорекламируем источник, откуда пошла волна, которую массово подхватили все, кому не лень - portal-news.info. Загвоздка в том, что что по инициативе Санду это сделать невозможно в принципе – хоть Указ пиши. Только по решению суда.

ПАВЕЛ МУНТЯН