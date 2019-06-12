Павел Филип: Правительство должно быть передано другому правительству, которое является законным

„Никто не держится за должности. Мы все готовы покинуть кресла, в которых мы находимся, но правительство должно быть передано другому правительству, которое является законным”. Об этом заявил действующий премьер-министр, первый вице-председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип. Он утверждает, что существуют решения Конституционного суда, которые для него являются законами, а новое правительство не является законным, и новый парламент не является законным, потому что оно было избрано, так же как и руководство парламента уже после того, как КС высказался о его незаконности. По его мнению, в этом заключается политический кризис или блокада, передает IPN.

„Сегодня, например, уйдет с должности министра обороны или министр внутренних дел и это будет означать, что они дезертировали и впоследствии, кто может гарантировать, что не будут привлечены к ответственности за это”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1.

„Например, сегодня что-то происходит на улице. Кто отвечает из Министерства внутренних дел? Отвечает Андрей Нэстасе или Александру Жиздан? Поэтому я считаю, что нужно оставить все упрямства в стороне, сесть за стол переговоров, и я абсолютно уверен, что можно найти решение”, - сказал Павел Филип.

На вопрос, оказывает ли Демократическая партия давление на судей Конституционного суда, Павел Филип отметил, что не знает о контроле ДПМ над КС и не верит, что эти судьи позволяют оказывать на себя влияние. „Судьи несменяемы, поэтому на них никто не может влиять”, - отметил он.