Нику Попеску: Я аполитичный министр иностранных дел и буду работать для всего государства

Новый министр внутренних дел и европейской интеграции в правительстве Санду Нику Попеску говорит, что он не является политическим министром и будет работать министром, представляющим все государство. Нику Попеску заверяет, что министерство и новое правительство продвигают европейскую интеграцию Республики Молдова. Заявления были сделаны на TV8, передает IPN.

„Сегодня я встретился и с президентом Игорем Додоном. Мы обсудили это, и президент был очень окровененным, заверив меня, что г-н президент и Партия социалистов не хотят пересмотра никаких международных соглашений, подписанных Республикой Молдова, в том числе Соглашения об ассоциации с ЕС”, - заявил министр.

Нику Попеску говорит, что получает десятки сообщений из Министерства иностранных дел, в которых говориться, что ждут момента, когда смогут возобновить свою работу. „Наши дипломаты должны идти в делегации, они должны подписывать и вести переговоры о соглашениях, и теперь их никто не принимает, потому что никто не признает правительство, которое не уступает государственные учреждения”, - заявил он.

По его словам, из-за блокирования деятельности министерства, ситуация в стране ухудшается, а дипломатия может возобновиться только в сентябре, когда западные чиновники возвращаются из отпусков. Нику Попеску говорит, что это также влияет на разблокирование макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза. „Если мы не будем двигаться в течение следующих двух недель, лето потеряно, и три месяца дипломатии будут потеряны”, - отметил новый министр.

О макрофинансовой помощи Нику Попеску говорит, что деньги не будут переданы непризнанному правительству.