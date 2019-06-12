Майя Санду: Все должны понимать, что этот процесс изменения власти необратимый

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду, назначенная в субботу парламентом на должность премьера, заявляет, что каждый должен понимать, что процесс изменения власти необратимый. „Да, они могут попытаться совершить насилие, это было бы очень серьезно, и последствия для них были бы очень серьезными”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на TV8, передает IPN.

„Для тех, кто умеет читать законы, совершенно ясно, что решения Конституционного суда являются противоправными и незаконными. Они не могут думать, что все забудут, упустят это из виду и обсудят это с ДПМ. С одной стороны, у нас есть признание все большего числа зарубежных стран и, с другой стороны, абсолютно нелепая, абсурдная позиция, свидетельствующая об отчаянии Демократической партии”, - заявила Майя Санду.

По ее словам, решение Венецианской комиссии о постановлениях, вынесенных Конституционным судом, которое будет вынесено 21 июня, станет подтверждением для тех, кто „не прочитал законодательство или не сделал анализ ситуации”.

Председатель ПДС не исключает, что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк может получить международные санкции, если не захочет уступить власть. „У него (Владимир Плахотнюк, пр. ред.) нет другой альтернативы. Он должен уйти, должен мирно уступить власть”, - заявила политик.

В субботу, 8 июня, продолжилось заседание парламента, в ходе которого было назначено правительство во главе с Майей Санду. Правительство Павла Филипа отказывается уходить в отставку, ссылаясь на решения Конституционного суда, который распустил парламент, сформированный после выборов 24 февраля 2019 года.