Возвращение к пропорциональной системе голосования делает невозможным возвращение ДПМ к власти

С политической точки зрения, принятие закона о возвращении к пропорциональной системе голосования делает практически невозможным возвращение Демократической партии Молдовы к власти. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский в эфире передачи „Главный вопрос” на НТВ Молдова, передает IPN.

По его словам, в случае пропорциональной системы демократы получат от 10 до 13 кресел в парламенте. В то же время депутаты нынешнего парламентского большинства обязаны двигаться дальше, а не останавливаться на этих законодательных изменениях. По его мнению, изменений в законодательстве недостаточно. Владислав Кульминский упомянул новый состав Центральной избирательной комиссии, замену прокуроров. „Де-факто должна произойти серьезная очистка. Эта очистка должна проводиться в рамках закона”, - заявил исполнительный директор ИСИ.

Депутат-социалист Владимир Цуркану считает, что для того, чтобы проект, предусматривающий возвращение к пропорциональной системе голосования был принят в следующих чтениях, он должен быть рассмотрен очень тщательно, потому что есть много изменений. „Есть интересные предложения относительно диаспоры, возможность голосования, даже если граждане имеют просроченные документы, и была затронута очень интересная тема - электронное голосование. Это в ситуации, когда очень многие молдавские граждане находятся за границей”, - отметил депутат.

Депутат от Блока ACUM Владимир Боля отметил, что рассмотрение изменений, связанных с проектом о возвращении к пропорциональной системе голосования, длилось около полутора часов. „Все предложения были очень продуманны, и я думаю, что не удастся быстро его принять, потому что депутаты, которые уже были в парламенте, имеют богатый опыт, наши юристы пришли с очень хорошими предложениями. Я считаю, что окончательный документ, принятый в окончательном чтении, будет очень хорошо подготовлен и будет отвечать всем требованиям Венецианской комиссии, Европейского союза и интересам граждан Республики Молдова”, - отметил Владимир Боля.

Во вторник, 11 июня, депутаты от Партии социалистов и Политического блока ACUM приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс о выборах, согласно которому отменяется смешанная избирательная система. Законодательная инициатива, предусматривающая возвращение к пропорциональной избирательной системе, была поддержана голосами присутствующего на заседании большинства.