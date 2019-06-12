Блок ACUM и ДПМ о нынешней политической ситуации

Блок ACUM и Демократическая партия остаются на тех же позициях по отношению к последним политическим решениям, принятым парламентом в последние дни. В то время как Блок ACUM считает, что сформированное Блоком ACUM и социалистами большинство в парламенте действуют в соответствии с законом, ДПМ считает эти действия вне закона. Такие заявления были сделаны на TVR Moldova, передает IPN.

Депутат Блока ACUM Михай Попсой говорит, что ДПМ держится зубами за власть и не хочет уходить, несмотря на то, что существует законное большинство, парламентское большинство, правительство и учреждение президента.

По его словам, это правительство пользуется поддержкой большинства граждан. „Мы ориентированы на компромисс, мы не пришли к власти, чтобы вести войну, мы пришли к власти, чтобы принести мир, спокойствие и процветание гражданам”, - отметил Михай Попшой.

По словам вице-председателя Демократической партии Владимира Чеботаря, юридическая основа сложившейся ситуации очень проста - существует несколько постановлений Конституционного суда, в которых говорится, что парламент уже распущен, что нет нового назначенного правительства и нет функционального парламента.

„Это то, что содержится в законодательной основе документов. Нравятся нам эти решения, или нет, как нам не нравились другие постановления КС, согласно которым, большинство в парламенте состоит из 52 депутатов, а не 51. Но эти решения соблюдались”, - отметил демократ. По его словам, решения по формированию парламентского большинства и утверждению правительства не вписывались в сроки, предусмотренные законодательством.

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац считает, что политическая блокада, создавшаяся в Республике Молдова, исходит из правовой сферы. По его словам, Конституционный суд принял решения и вынес заключения, которые скорее благоприятны Демократической партии. „Решения КС были приняты в интересах партии, которая делегировала судей в КС.

Когда президент Додон подал запрос в мае, судьи ждали 7 июня, чтобы отклонить этот запрос. Когда отклоняется обращение, никакого аргументирования не делается”, - заявил Теодор Кырнац. По его словам, КС выдал заключения о роспуске парламента и назначении нового премьер-министра, не дожидаясь подписанных документов, без соблюдения необходимых процедур в этом отношении.