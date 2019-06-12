Что заставляет людей сидеть на солцепеке за власть, которая их обобрала

Почему Плахотнюку удобно иметь ручной народец, готовый заработать на чем угодно, безвольно кучками сидящий на ступенях учреждений.

Вы видели лица, людей, кто сидит в палатках у министерств? Не все лица увидишь. Они их прячут от камер, прячут друг от друга, особо не разговаривают, а если кто-то говорит, то ему затыкают рот. Сидячие протесты вялые и бестолковые.

Людям явно скучно от бесцельного просиживания на солнце. По слухам компенсация этого «убитого времени» небольшая — 200 леев. Еду приносят сами, иногда подносят воду, иначе народ разбежится, забыв про оплату.

В первый день ставка была выше — 500 леев. Теперь столько может получить лишь тот, кто стал «старостой» маленькой протестующей деревеньки на ступенях госучреждения.

200 леев в день. Что за это можно купить? Можно семью покормить — хорошее дело, важное, и, главное, нужное каждый день и по три раза. Но 200 леев в день на еду семье не так просто получить в Молдове. Чтобы тратить на еду хотя бы 200 леев день, надо получать 6 тысяч леев в месяц. Это только еда, а есть еще коммуналка, которая зимой стоит столько, что легче стать Прометеем и добыть огонь самостоятельно. Еще много чего простого и нужного для нормальной жизни.

Нищета — это священная корова политического олигархата. Они плодят ее, они загоняют народ в пыльный угол с ободранными обоями и выманивают его оттуда в кризисных ситуациях, помахивая купюрой в 200 леев. Политика использует нищету народа, как оружие в войне за свое благополучие.

Это же так удобно иметь ручной народец, готовый заработать на чем угодно. Не украсть, не отнять силой. Заработать.

Так удобно, когда страна бедная. Легко разжигаются межнациональные конфликты, легко распалить агрессию и направить на неугодные политические силы. Бедные еже не живут, а выживают любыми способами. Зарплаты, пенсии, огород — это давно не способы нормально жить в нашей стране. Жить мы сможет, когда будет 3-4 зарплаты на человека, 5-6 пенсий на одного старика, огород, который не самому надо возделывать.

200 леев на дороге не валяются. Как не валяется на дороге воля народа, искренние политические взгляды, желание отстаивать свою точку зрения, борьба за отстаивание своих интересов. У народа интерес простой — еда, работа, теплый, сухой дом, семья. И пресловутые 200 леев — это маленький шаг к этому собственному маленькому интересу жить сыто и спокойно.

Долго этими денежками народ в палатках не удержать. Сидят там те, кто сначала был ограблен этим режимом, кого опустили на финансовое дно и не протянули руку помощи. Они явно не переживают о том, что Демпартия потеряла свой политический вес. В палатках безропотно отсиживают свою «зарплату» и не более.

ЛИДИЯ ТКАЧ