Возвращение посла США – приговор Плахотнюку, уход Демпартии в оппозицию...

Есть подозрение, что не зря демократы затягивали процесс переговоров с ПСРМ и АКУМ – сегодня все прояснится.

Утром в среду (по другим данным, в течение дня) возвращается в Молдову посол США Дерек Хоган, вызванный на родину для консультаций (по другим данным, это был отпуск). Естественно, зная прошлое посла, смеем предположить, что это никакой не отпуск.

Скорее всего, США преднамеренно оставили последнее слово за собой. Учитывая, что в Молдове американцы с самого начала «революции» действовали в беспрецедентно плотной связке с Россией, им наверняка не хотелось бы отдавать все лавры русским.

Что возвращение Хогана Молдове готовит?

И вот теперь – на пятый день событий – возвращение посла США Дерека Хогана должно дать окончательный ответ по событиям в Кишиневе (по крайне мере, официальный взгляд из-за океана). Каким он будет – пока до конца не ясно (хотя наверняка уже все согласовано с участниками, которые стоят над схваткой - просто последнее слово у американцев это такая идея фикс). Повлияет ли как-то на него «сдача» территории бывшего Республиканского стадиона по американское посольство, окончательно оформленная накануне Павлом Филипом – тоже интересно.

Кстати, не исключено, что все гораздо прозаичнее: вчера президент Игорь Додон заявил о поступающих ему сообщениях о том, что те, кто теряет власть - представители Демпартии, экстренно выводят деньги из Молдовы. Может быть, поэтому тянут время?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ