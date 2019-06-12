Трагедия в Кишиневе: скончался один из талантливейших хирургов

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Здоровье
Трагедия для молдавской медицины и гражданского сообщества - один из самых молодых и талантливых хирургов скончался в аварии.
Печальной новостью поделилась Республиканская клиническая больница и Repromed, где трудился Ион Кику.
- Нам больно сообщить, что в результате аварии нас покинул один из самых талантливых хирургов, преданных своей профессии, - хирург Ион Куку. Приносим соболезнования семье, друзьям и коллегам Иона Куку, - написали в Facebook сотрудники клиники.
На данный момент неизвестно, когда произошло ДТП и есть ли виновные.
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