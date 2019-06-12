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Между Андреем Нэстасе и Александром Пынзарем произошла стычка
12.06.2019

В офисе полковника Маковея, который вчера заявил о признании и поддержке нового правительства во главе с Майей Санду, сегодня утром прошли обыски.

Кабинет полковника обыскали люди в масках, а при обысках присутствовал глава ГИП Александр Пынзарь. Спустя какое-то время там появился Андрей Нэстасе, назначенный на пост министра внутренних дел в правительстве Майи Санду, передает agora.md

В какой-то момент они встретились, между ними произошла короткая словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Однако стычку быстро пресекли люди в масках.

Напомним, что вчера группа полицейских объявила о своей поддержке нового правительства и призвала коллег сделать то же самое.


 
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